Beşiktaş'ta Kagawa bereketi!

Beşiktaş Japonlar'ın Kagawa'ya olan büyük ilgisini paraya çevirmek istiyor. Siyah- Beyazlı yönetim Kagawa için özel ürünler ve formalar üreterek bunları online olarak Japonlar'a satmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye'ye düzenli olarak gelen Japon turistlerin tur programlarına Vodafone Park Turu'da eklendi.Yönetim Kagawa'nın tapusunu Dortmund'dan aldığı takdirde yeni sezonda kamp için Japonya'ya gidecek. Siyah- Beyazlı yönetimin 4 aylık bir süreçte 5 milyon lira gelir hedeflediği öne sürüldü.Beşiktaş Yönetimi bunu gerçekleştirdiği takdirde Kagawa'nın 6.5 milyon liralık maliyetini de büyük oranda çıkaracak. Japonya'dan en çok tanınan Türk takımı olan Beşiktaş bunu avantaj olarak görüyor.Yeni sezon öncesi Japonya'ya gitmeyi planlayan Beşiktaş burada hazırlık maçları yapacak. Japonya'da kamp yapmayı da planlayan Beşiktaş bu bölgede bulacağı yeni sponsorlarla gelirini artırmak istiyor.