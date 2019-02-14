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Beşiktaş'ta Kagawa bereketi!

Beşiktaş Yönetimi Kagawa için özel ürünler ve formalar üretecek. Japon turistler için Vodafone Park turu yapılacak. Kamp yeri için Japonya seçilecek

Kaynak: Takvim
Beşiktaş'ta Kagawa bereketi!
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14 Şubat 2019 08:18
Beşiktaş Japonlar'ın Kagawa'ya olan büyük ilgisini paraya çevirmek istiyor. Siyah- Beyazlı yönetim Kagawa için özel ürünler ve formalar üreterek bunları online olarak Japonlar'a satmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye'ye düzenli olarak gelen Japon turistlerin tur programlarına Vodafone Park Turu'da eklendi.

4 AYLIK SÜREÇTE 5 MİLYON LİRA

Yönetim Kagawa'nın tapusunu Dortmund'dan aldığı takdirde yeni sezonda kamp için Japonya'ya gidecek. Siyah- Beyazlı yönetimin 4 aylık bir süreçte 5 milyon lira gelir hedeflediği öne sürüldü.

MALİYETİ KARŞILANMIŞ OLACAK

Beşiktaş Yönetimi bunu gerçekleştirdiği takdirde Kagawa'nın 6.5 milyon liralık maliyetini de büyük oranda çıkaracak. Japonya'dan en çok tanınan Türk takımı olan Beşiktaş bunu avantaj olarak görüyor.

YENİ SPONSORLAR BULUNACAK

Yeni sezon öncesi Japonya'ya gitmeyi planlayan Beşiktaş burada hazırlık maçları yapacak. Japonya'da kamp yapmayı da planlayan Beşiktaş bu bölgede bulacağı yeni sponsorlarla gelirini artırmak istiyor.

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