Beşiktaş'a piyango vurabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou için müzmin sakat açıklaması yapmıştı.
Fransız futbolcuya Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif geldi.
Geçen sezon Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, geçen sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
Fransız futbolcuya Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif geldi.
Geçen sezon Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, geçen sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.