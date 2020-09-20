Beşiktaş'a piyango vurabilir

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın müzmin sakat açıklaması yaptığı Kevin N'Koudou'ya piyango gibi bir teklif geldi.

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Beşiktaş'a piyango vurabilir
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20 Eylül 2020 12:21
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou için müzmin sakat açıklaması yapmıştı.

Fransız futbolcuya Suudi Arabistan'dan 5 milyon Euro'luk teklif geldi.

Geçen sezon Tottenham'dan 4.5 milyon euro bonservisle transfer edilen 25 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, geçen sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 31 resmi maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.



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