Beşiktaş, orta sahaya yaptığı Amir Hadziahmetovic takviyesinden sonra hücum hattını zenginleştirmek için bir kanat transferi yapmak istiyor.



PAZARLIKLAR BAŞLADI



Bu doğrultuda Avrupa'da transferin kapandığı elit liglerde girişimlere başlayan Beşiktaş yönetimi, Moussa Djenepo için pazarlıklara start verdi. Fransa'ya transfer olma ihtimali bulunan ancak son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki Djenepo ile uzun süredir dirsek temasında olan Beşiktaş yönetimi, yaz aylarında da görüştüğü oyuncudan olumlu dönüşler almış ama maliyete takılmıştı.



BEŞİKTAŞ'IN PLANI



Siyah-beyazlılar, bu kez Southampton ile kurduğu iyi ilişkileri de kullanarak transferi gerçekleştirmeyi planlıyor. İngiliz ekibinin sahibi olan ve başkanlığını yaptığı Göztepe'nin hisselerinin büyük sahibi Rasmus Ankersen ile masaya oturan Beşiktaş, bu transferi 5 milyon euro seviyelerinde bonservis bedeli ya da satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bitirmeyi hedefliyor.



