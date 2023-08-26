Beşiktaş, bu yaz Lens'ten kadrosuna kattığı Jean Onana için flaş bir karar aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Onanar ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş'ta 23 yaşındaki futbolcu için başta 'kiralama' olmak üzere gelen teklifleri değerlendirme kararı alındı.
Onana, Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu ve bir asist yaptı.
Beşiktaş, Onana için Lens'e 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kamerunlu futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Onanar ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş'ta 23 yaşındaki futbolcu için başta 'kiralama' olmak üzere gelen teklifleri değerlendirme kararı alındı.
Onana, Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu ve bir asist yaptı.
Beşiktaş, Onana için Lens'e 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kamerunlu futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.