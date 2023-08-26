Beşiktaş'ta Onana ile ayrılık kararı!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, bu yaz kadrosuna kattığı Jean Onana ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Onana ile ayrılık kararı!
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26 Ağustos 2023 23:29
Beşiktaş, bu yaz Lens'ten kadrosuna kattığı Jean Onana için flaş bir karar aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar Onanar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Beşiktaş'ta 23 yaşındaki futbolcu için başta 'kiralama' olmak üzere gelen teklifleri değerlendirme kararı alındı.

Onana, Beşiktaş'ta 6 maçta süre buldu ve bir asist yaptı.

Beşiktaş, Onana için Lens'e 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kamerunlu futbolcunun siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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