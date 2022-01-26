Beşiktaş'ta ilk ayrılık: Ajdin Hasic!

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in Ümraniyespor'a kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Bosnalı oyuncu, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibinin formasını giyecek.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ilk ayrılık: Ajdin Hasic!
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26 Ocak 2022 14:55
Ajdin Hasic
Ajdin Hasic
Beşiktaş
 Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti.

Siyah beyazlılar Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.

20 yaşındaki futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kaldı. Ümraniyespor Bosnalı oyuncu için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödemeyecek. 

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