Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti.
Siyah beyazlılar Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.
20 yaşındaki futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kaldı. Ümraniyespor Bosnalı oyuncu için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödemeyecek.
Siyah beyazlılar Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiraladı.
20 yaşındaki futbolcu 2021 Mart ayında milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 10 ay uzak kaldı. Ümraniyespor Bosnalı oyuncu için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödemeyecek.