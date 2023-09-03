Beşiktaş Sivasspor CANLI İZLE, Beşiktaş Sivasspor maçı link
Haber Tarihi: 03 Eylül 2023 18:43 -
Güncelleme Tarihi:
03 Eylül 2023 18:43
Beşiktaş Sivasspor CANLI İZLE, Beşiktaş Sivasspor maçı link
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Beşiktaş Sivasspor maçı hakemleri Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında 3 Eylül Pazar günü Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak.
Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı. Servet Çetin yöçnetimindeki Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
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RACHID GHEZZAL KADRODA OLACAK
Beşiktaş'ta sakatlık sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna yer alacak. Teknik direkttör Şenol Güneş, oyunun gidişine göre Cezayirli futbolcuya şans verecek.
SON YENİLGİ SİVASSPOR'DU
Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.
Beşiktaş'tan büyük sürpriz! TFF'ye bildirildi
Trendyol Süper Lig'de bu akşam Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, karşılaşma öncesinde büyük bir sürprize imza attı. Süper Lig'de ilk hafta maçında Karagümrük'Ü 1-0 yenen ardından Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa maçı nedeniyle geçtiğimiz hafta lig maçı oynamamıştı. UEFA Konferans Ligi'nde ise Play-Off turunda Dinamo Kiev'i eleyen Siyah-Beyazlılar, gruplara kalmayı başarmıştı. D grubuna düşen Kara Kartal, Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano ilem eşleşmişti. Bu akşam Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maç öncesi ise bir sürprize imza attı. Siyah-beyazlılar, Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin lisansını resmen çıkarttı. 2021 yılında Belasica'dan Beşiktaş altypısına kazandırılan Gudjufi'nin lisansı çıktı. Makedonya'nın U15,17, 18 ve 19 milli takımlarında oynayan Gudjufi, hücumun sol kanadında oynuyor.
Şenol Güneş'ten futbolcularına: "En az Dinamo Kiev maçı kadar önemli"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, EMS Yapı Sivasspor maçından mutlaka galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı hoca bir dizi uyarıda bulundu. Güneş, Kartal'daki ikinci döneminde ilk ve tek yenilgisini Sivas'tan aldı. Pendikspor karşısındaki sürpriz puan kaybı nedeniyle Sivas maçının önemi daha da arttı. Deneyimli teknik adam, milli ara öncesinde oynayacakları Sivasspor maçını kazanmak zorunda olduklarının altını çizdi. Pendikspor'a karşı hiç hesapta olmayan bir kayıp yaşadıklarını hatırlatan Güneş'in, "Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalarak güzel bir hava yakaladık. Bunu devam ettirmemiz için Sivasspor maçını da mutlaka kazanmamız lazım. Milli araya kazanarak, moralli girelim. Dinamo Kiev maçı ne kadar önemliyse Sivas'la yapacağımız maç da o kadar önemli. Dinamo Kiev'e karşı oynadığımız pozitif futbolu tekrarlarsak hedefimize ulaşırız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.