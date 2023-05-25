Beşiktaş, Lucas Moura için masada!

Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek Brezilyalı hücum oyuncusu Lucas Moura ile pazarlıklara başladı.

Haber; Sözcü
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Beşiktaş, Lucas Moura için masada!
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25 Mayıs 2023 10:27
Son güncelleme 25 Mayıs 2023 10:41
Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un uyumunu yeni sezona taşıyacak Beşiktaş'ta en az bir forvet daha düşünülüyor. Transfer listesi geniş… Lucas Moura da adaylar arasında üst sıralarda… Tottenham ile kontratı sona erecek Lucas Moura, bonservissiz olması açısından cazip bir hedef olarak görülüyor.

30 yaşındaki Brezilyalının menajeriyle temaslar bir süredir devam ediyor. İş, ekonomik pazarlıklara kadar geldi. İngiltere'de 4 milyon sterlin kazanan yıldız forvete 3-3.5 milyon Euro'luk garanti ücret önerilmesine yönetimden izin çıktı.

İmza parası da makul olmak kaydıyla ödenebilir. Gelecek hafta yeni bir görüşme yapılacak.

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