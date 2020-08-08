Beşiktaş, Kevin Bua ile anlaşmaya vardı

Siyah-Beyazlı Yönetim, Basel'le sözleşmesi sona eren Kevin Bua ile anlaşmaya vardı. Bedelsiz transfer edilecek olan 26 yaşındaki İsviçreli oyuncu hem sol açık hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
Beşiktaş, Kevin Bua ile anlaşmaya vardı
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08 Ağustos 2020 11:59
Yeni sezonda hem maliyetleri düşürmek hem de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Basel'le mukavelesi sona eren Kevin Bua ile her konuda anlaştı.

Akşam Gazetesi'nin özel haberine göre; İsviçreli oyuncunun önümüzdeki hafta İstanbul'a gelip, sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Sol açıkta ve orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayabilen Bua'nın transferinin Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine gerçekleştiği de belirtildi.

26 yaşındaki İsviçreli oyuncu, Basel'le çıktığı 100 lig maçında 20 gol atma başarısı gösterirken, 26 da asist yaptı. Oyuncunun daha önce Beşiktaş izleme ekibi tarafından takip edildiği ve olumlu rapor verdiği de belirtildi.




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