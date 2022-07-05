Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarının İstanbul etabını tamamladı. Siyah-beyazlılar, Avusturya'da kamp yapacak. Beşiktaş'ın Avusturya kampına götüreceği isimler belli oldu.



BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPINDA KİMLER VAR?



Teknik direktör Valerien Ismael tarafından belirlenen kadroda şu isimler bulunuyor:



Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef de Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibal, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.



KAMPA SONRADAN KATILACAK İSİMLER



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; yeni transferlerden Romain Saiss'in dışında Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou 6 Temmuz'da kampa katılacak. Bilindiği üzere N'Koudou'nun takımdan ayrılacağı ve bazı takımlarla görüştüğü gündemde.



RIDVAN YILMAZ DETAYI



Beşiktaş'tan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olması beklenen Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlıların Avusturya kampına katıldı. Alman ekibiyle Beşiktaş arasında ödeme planı sebebiyle çıkan kriz nedeniyle bu transferin henüz netleşmediği ifade ediliyor. Alman basını ise futbolcu için Frankfurt'un geri çekildiğini ve İtalya'dan teklifler olduğunu yazmıştı.



BADRA CISSE KİMDİR?



Beşiktaş taraftarlarının sorguladığı isimlerden biri de Badra Cisse oldu. Fildişili futbolcu U19 Takımı'ndan aslında futbolseverlerin bildiği bir isim. 2003 doğumlu futbolcu geçen sezon U19 Takımı'nda 29 maçta 2566 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Futbolcu, defans hattında oynuyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in A Takım ortamını görmesi açısından oyuncuyu kadroya dahil ettiği öğrenildi.



TYLER BOYD VE SALİH UÇAN



Beşiktaş'ın Emrecan Uzunhan transferini bitirmek için harekete geçtiği biliniyordu. Futbolcu için prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferde İstanbul'a 2 oyuncu kiralık olarak verilecek. Beşiktaş'ta devam etme olasılığı bulunmayan Tyler Boyd'un dışında beklentilere karşılık veremeyen Salih Uçan, takasta anılıyor. Ismael, adı takasta geçen iki futbolcuyu da kamp kadrosuna aldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ