Beşiktaş'ın gözü Nicolas Pepe'de!

Beşiktaş, Avrupa listesi için süre dolsa da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yönetimin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Nicolas Pepe için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ın gözü Nicolas Pepe'de!
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06 Eylül 2023 07:27
Beşiktaş, önceki gece Eric Bailly transferini yapıp tecrübeli stoperi UEFA Konferans Ligi listesine yetiştirdi. Avrupa listesi için sürenin dolmasına rağmen Kara Kartal, 15 Eylül'de sona erecek yaz transfer döneminde bir hücumcu futbolcuyu daha renklerine bağlamak istiyor.

Yönetim, bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Nicolas Pepe için girişimlerini sürdürüyor. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusunun boşa çıkmasını bekleyen idareciler, bu transferi bedelsiz olması halinde tamamlamayı hedefliyor.

SEZONU NICE'TE TAMAMLADI

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Nicolas Pepe, geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Nice takımında kiralık geçirmişti.

NICOLAS PEPE: 80 MİLYON EURO'LUK ADAM

Arsenal'in Ağustos 2019'da Nice'ten 80 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Pepe, kariyerinde çıktığı 300 maçta 86 gol 44 asistle skora katkı sağladı. 

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