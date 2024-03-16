Beşiktaş'ın golcüleri maziyi mumla arıyor

Beşiktaş'ın forvetleri ligde 20 gol kaydetti, diğer sezonları mumla arattı. Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Muleka ve Aboubakar performanslarının üzerine koyamazsa son 4 yılın en kötü istatistiğine imza atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın golcüleri maziyi mumla arıyor
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16 Mart 2024 11:58
Son güncelleme 16 Mart 2024 11:59
Ligde bu sezon şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan Beşiktaş'ta forvetlerin performansı, geçtiğimiz döneme göre %50 geriledi. Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Fernando Santos da buna çare olamadı.

SON 4 YILIN EN KÖTÜ İSTATİSTİĞİ OLACAK

Sezonun 4'te 3'ü geçmesine rağmen Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ligde sadece 20 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların forvet hattı, kalan 9 haftada performanslarının üstüne çıkamazlarsa son 4 yılın en kötü istatistiğine imza atacak.

GEÇEN SEZON COŞTULAR

Geçtiğimiz dönemlerde bu bölgede daha verimli bir grafik çizen Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Aboubakar, Güven, Cenk, Larin dörtlüsü 179 şutta 38 gol attı. Sonraki dönem Batshuayi, Kenan, Güven, Larin kaleyi 226 kez yoklarken ağları 29 defa sarsmıştı. 2022-23'te ise Aboubakar, Cenk, Kenan, Muleka, Weghorstlu santrfor hattı; 228 şutta 41 gol bulmuştu. 

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