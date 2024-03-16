Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 2-1 kazanırken goller; 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 46. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
SON DAKİKALARDA İNANILMAZ OLAYLAR YAŞANDI!
Maçın 90+5. dakikasında köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok kafayı vurdu ve top Naldo'dan sekti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Beşiktaş 46 puanda kalırken, Antalyaspor puanını 41'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
SANTOS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Emrecan Uzunhan, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka ve Umut Meraş yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Onur ile Zaynutdinov'u yedeğe çekti. Necip ve Masuaku kart cezası nedeniyle, Al-Musrati ise sakatlığı gerekçesiyle kadroya dahil edilemedi.
Portekizli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında ilk 11'de bu oyuncuların yerine Svensson, Colley, Serkan Emrecan, Amartey ve Cenk'i sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Antalyaspor karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Masuaku kart cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al-Musrati ise sakatlıkları sebebiyle müsabaka kadrosunda bulundu.
EMRECAN İLK 11'DE
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. kez ilk 11'de forma giydi.
Serkan Emrecan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano, Süper Lig'de ise Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarının başlangıç kadrosunda yer almıştı.
Ligde 4 maç sonra forma giyen 20 yaşındaki sol bek, Lugano müsabakasında bir gole de imza atmıştı.
FUTBOLCULARDAN EPİLEPSİ HASTALARINA DESTEK
Siyah-beyazlı oyuncular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla maç öncesinde sahaya mor gözlüklerle çıktı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada futbolcular, mor gözlükleri takarak Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.
SERGEN YALÇIN, RAKİP OLDU
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.
Siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonunda istediği performansı sergileyememesinin ardından yollarını ayırdığı Yalçın, Dolmabahçe'de son olarak 27 Kasım 2021'de yedek kulübesinde yer almıştı.
Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti.
ANTALYASPOR GOLLE BAŞLADI
Maçın henüz 5. dakikasında Antalyaspor, Bünyamin Balcı ile 1-0 öne geçti. Safuri'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Bünyamin, uzak köşeye yaptığı vuruşla takımı 1-0 öne geçirdi. Bünyamin, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında gol atmış oldu.
ANTALYASPOR YİNE ETKİLİ GELDİ
Maçın 6. dakikasında savunma arkasına sarkan Adam Buksa, ceza alanına girmeden uzak köşeye sert bir vuruş denedi. Buksa'nın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
İLK SARI KART ANTALYASPOR'A
Maçın 13. dakikasında Antalyaspor'da Ramzi Safuri sarı kart gördü. Orta alanda topu kapan Semih Kılıçsoy'u düşüren Safuri, maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
ANTALYASPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
Maçın 17. dakikasında Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda topu sürükleyen Safuri, uzak mesafeden kaleyi yokladı, top direğin hemen üzeriden auta gitti.
SEMİH KILIÇSOY HARİKALAR YARATTI
Maçın 31. dakikasında Beşiktaş, Semih'in bireysel çabasıyla gole yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Semih Kılıçsoy çalımlarla ilerleyip dar açıdan şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.
ANTALYASPOR PENALTIDAN FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 36. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Burak Pakkan, Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyon ve VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti.
Gedson Fernandes ile Bahadır Öztürk arasındaki pozisyonu izleyen Burak Pakkan, VAR izlemesi sonrası penaltı kararı verdi ve Gedson Fernandes sarı kart gördü. Antalyaspor'da topun başına geçen Adam Buksa 38. dakikada takımını 2-0'a getirdi.
TRİBÜNLERDEN SERT TEPKİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-0 geriye düşülmesinin ardından ilk yarının son anlarında futbolculara tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın s...." tezahüratıyla tepkide bulundu.
BEŞİKTAŞ 15 SANİYEDE GOL ATTI
Maçın ikinci yarısının henüz 15. saniyesinde Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan topu içeri çeviren Rashica'nın pasında penaltı noktasından şutunu çeken Ernest Muçi, durumu 2-1'e getirdi.
CENK TOSUN VE ABOUBAKAR ISLIKLANDI
Maçın 61. dakikasında Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı. Beşiktaş tribünleri hem oyundan alınan Cenk Tosun'a hem de oyuna giren Vincent Aboubakar'a ıslıklı tepki gösterdi.
RASHICA KALEYİ YOKLADI
Maçın 77. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Uzak mesafeden kaleyi yoklayan Milot Rashica'nın vuruşunu kaleci Helton Leite güçlükle çeldi.
İNANILMAZ KARAMBOL
Maçın 78. dakikasında Beşiktaş'ta Muçi, karşı karşıya pozisyonda kaleci Helton'u geçemedi. Dönen topta Aboubakar'ın şutunu çizgide savunma çıkardı. Topu alan Muleka'nın şutu kaleci Helton'da kaldı.
SON DAKİKALARDA İNANILMAZ OLAYLAR
Maçın 90+5. dakikasında köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok kafayı vurdu ve top Naldo'dan sekti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.
31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.
37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.
38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.
46. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Muleka'nın ceza sahasına havadan pasında Bahadır Öztürk'ün kafayla uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Rashica'nın içeri çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Muçi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
77. dakikada Rashica'nın uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kontrol etti.
78. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Aboubakar'ın savunmanın arkasına pasında Naldo'nun ayağının kayması üzerine topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topla buluşan Aboubakar'ın ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak bu kez Erdoğan Yeşilyurt'tan döndü. Son olarak Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.
90+9. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde kaleci Mert Günok'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Naldo'dan döndü. Hakem Burak Pakkan, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve topun Naldo'nun koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
90+11. dakikada Rashica'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Burak Pakkan, vuruştan önce denge kaybı yaşayan Kosovalı futbolcunun iki ayağıyla da topa temas etmesi nedeniyle golü geçersiz saydı.
Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Amartey (Dk. 46 Muleka), Rashica, Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 60 Aboubakar), Semih Kılıçsoy
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Naldo), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 84 Ömer Toprak), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 90 Erdal Rakip), Safuri (Dk. 76 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 90 Bytyqi), Buksa
Goller: Dk. 5 Bünyamin Balcı, Dk. 38 Buksa (Penaltıdan) (Antalyaspor), Dk. 46 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Safuri, Dk. 40 Buksa, Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Gedson Fernandes, Dk. 63 Worrall (Beşiktaş)
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Antalyaspor 2-1 kazanırken goller; 5. dakikada Bünyamin Balcı ve 38. dakikada penaltıdan Adam Buksa'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 46. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
SON DAKİKALARDA İNANILMAZ OLAYLAR YAŞANDI!
Maçın 90+5. dakikasında köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok kafayı vurdu ve top Naldo'dan sekti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. mağlubiyetini alan Beşiktaş 46 puanda kalırken, Antalyaspor puanını 41'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maç haftasında Antalyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlarken, Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
SANTOS'TAN 5 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Joe Worrall, Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Vincent Aboubakar, Emrecan Uzunhan, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jackson Muleka ve Umut Meraş yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 yenildikleri müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Onur ile Zaynutdinov'u yedeğe çekti. Necip ve Masuaku kart cezası nedeniyle, Al-Musrati ise sakatlığı gerekçesiyle kadroya dahil edilemedi.
Portekizli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında ilk 11'de bu oyuncuların yerine Svensson, Colley, Serkan Emrecan, Amartey ve Cenk'i sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Antalyaspor karşılaşmasında kadroya alınmadı.
Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Masuaku kart cezaları nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Al-Musrati ise sakatlıkları sebebiyle müsabaka kadrosunda bulundu.
EMRECAN İLK 11'DE
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. kez ilk 11'de forma giydi.
Serkan Emrecan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano, Süper Lig'de ise Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarının başlangıç kadrosunda yer almıştı.
Ligde 4 maç sonra forma giyen 20 yaşındaki sol bek, Lugano müsabakasında bir gole de imza atmıştı.
FUTBOLCULARDAN EPİLEPSİ HASTALARINA DESTEK
Siyah-beyazlı oyuncular, epilepsi hastalarına destek olmak amacıyla maç öncesinde sahaya mor gözlüklerle çıktı.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada futbolcular, mor gözlükleri takarak Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin hayata geçirdiği "Epilepsi İçin Bak" farkındalık kampanyasına destek verdi.
SERGEN YALÇIN, RAKİP OLDU
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.
Siyah-beyazlı takımın 2021-2022 sezonunda istediği performansı sergileyememesinin ardından yollarını ayırdığı Yalçın, Dolmabahçe'de son olarak 27 Kasım 2021'de yedek kulübesinde yer almıştı.
Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti.
ANTALYASPOR GOLLE BAŞLADI
Maçın henüz 5. dakikasında Antalyaspor, Bünyamin Balcı ile 1-0 öne geçti. Safuri'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Bünyamin, uzak köşeye yaptığı vuruşla takımı 1-0 öne geçirdi. Bünyamin, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında gol atmış oldu.
ANTALYASPOR YİNE ETKİLİ GELDİ
Maçın 6. dakikasında savunma arkasına sarkan Adam Buksa, ceza alanına girmeden uzak köşeye sert bir vuruş denedi. Buksa'nın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
İLK SARI KART ANTALYASPOR'A
Maçın 13. dakikasında Antalyaspor'da Ramzi Safuri sarı kart gördü. Orta alanda topu kapan Semih Kılıçsoy'u düşüren Safuri, maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
ANTALYASPOR İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI
Maçın 17. dakikasında Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda topu sürükleyen Safuri, uzak mesafeden kaleyi yokladı, top direğin hemen üzeriden auta gitti.
SEMİH KILIÇSOY HARİKALAR YARATTI
Maçın 31. dakikasında Beşiktaş, Semih'in bireysel çabasıyla gole yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Semih Kılıçsoy çalımlarla ilerleyip dar açıdan şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.
ANTALYASPOR PENALTIDAN FARKI 2'YE YÜKSELTTİ
Beşiktaş - Antalyaspor maçının 36. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Burak Pakkan, Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan pozisyon ve VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti.
Gedson Fernandes ile Bahadır Öztürk arasındaki pozisyonu izleyen Burak Pakkan, VAR izlemesi sonrası penaltı kararı verdi ve Gedson Fernandes sarı kart gördü. Antalyaspor'da topun başına geçen Adam Buksa 38. dakikada takımını 2-0'a getirdi.
TRİBÜNLERDEN SERT TEPKİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, 2-0 geriye düşülmesinin ardından ilk yarının son anlarında futbolculara tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın s...." tezahüratıyla tepkide bulundu.
BEŞİKTAŞ 15 SANİYEDE GOL ATTI
Maçın ikinci yarısının henüz 15. saniyesinde Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan topu içeri çeviren Rashica'nın pasında penaltı noktasından şutunu çeken Ernest Muçi, durumu 2-1'e getirdi.
CENK TOSUN VE ABOUBAKAR ISLIKLANDI
Maçın 61. dakikasında Beşiktaş'ta Cenk Tosun yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı. Beşiktaş tribünleri hem oyundan alınan Cenk Tosun'a hem de oyuna giren Vincent Aboubakar'a ıslıklı tepki gösterdi.
RASHICA KALEYİ YOKLADI
Maçın 77. dakikasında Beşiktaş gole yaklaştı. Uzak mesafeden kaleyi yoklayan Milot Rashica'nın vuruşunu kaleci Helton Leite güçlükle çeldi.
İNANILMAZ KARAMBOL
Maçın 78. dakikasında Beşiktaş'ta Muçi, karşı karşıya pozisyonda kaleci Helton'u geçemedi. Dönen topta Aboubakar'ın şutunu çizgide savunma çıkardı. Topu alan Muleka'nın şutu kaleci Helton'da kaldı.
SON DAKİKALARDA İNANILMAZ OLAYLAR
Maçın 90+5. dakikasında köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok kafayı vurdu ve top Naldo'dan sekti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Ceza yayı üstünde topla buluşan Safuri'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin Balcı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
17. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.
31. dakikada Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Semih'in çaprazdan şutunda kaleci topu kurtardı.
37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.
38. dakikada topun başına geçen Buksa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Bitexen Antalyaspor 2-0 önde tamamladı.
46. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Muleka'nın ceza sahasına havadan pasında Bahadır Öztürk'ün kafayla uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Rashica'nın içeri çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Muçi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1
77. dakikada Rashica'nın uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kontrol etti.
78. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Aboubakar'ın savunmanın arkasına pasında Naldo'nun ayağının kayması üzerine topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topla buluşan Aboubakar'ın ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak bu kez Erdoğan Yeşilyurt'tan döndü. Son olarak Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.
90+9. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde kaleci Mert Günok'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Naldo'dan döndü. Hakem Burak Pakkan, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve topun Naldo'nun koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
90+11. dakikada Rashica'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Burak Pakkan, vuruştan önce denge kaybı yaşayan Kosovalı futbolcunun iki ayağıyla da topa temas etmesi nedeniyle golü geçersiz saydı.
Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan Terzi, Amartey (Dk. 46 Muleka), Rashica, Muçi, Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Dk. 60 Aboubakar), Semih Kılıçsoy
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Naldo), Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 84 Ömer Toprak), Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Dk. 90 Erdal Rakip), Safuri (Dk. 76 Ufuk Akyol), Larsson (Dk. 90 Bytyqi), Buksa
Goller: Dk. 5 Bünyamin Balcı, Dk. 38 Buksa (Penaltıdan) (Antalyaspor), Dk. 46 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 13 Safuri, Dk. 40 Buksa, Dk. 73 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyaspor), Dk. 37 Gedson Fernandes, Dk. 63 Worrall (Beşiktaş)
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