Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz TRT Spor izle | BJK Dinamo Kiev maçı canlı izle!

Beşiktaş Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Dinamo Kiev Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelede Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Dinamo Kiev maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.Bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı TRT Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı takibi haberimizde olacak.Mert, Rosier, Necip, Colley, Umut, Amir, Gedson, Salih, Rashica, Rebic, AboubakarBushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, VoloshynSiyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 236. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 235 müsabakada 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 312 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Amartey'in forma giyemeyeceği mücadelede Masuaku'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.