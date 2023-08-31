Haber Tarihi: 31 Ağustos 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 17:11

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz TRT Spor izle | BJK Dinamo Kiev maçı canlı izle!

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz TRT Spor izle | Beşiktaş Dinamo Kiev maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Dinamo Kiev Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Şifresiz olarak TRT Spor'dan canlı izlenebilecek olan Beşiktaş Dinamo Kiev maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı izleme detayları

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı izle şifresiz TRT Spor izle | BJK Dinamo Kiev maçı canlı izle!
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Beşiktaş Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff  Turu rövanş maçında Beşiktaş ile Dinamo Kiev Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadelede Beşiktaş'ın muhtemel 11'i belli oldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Dinamo Kiev maçı TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
TRT SPOR BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE



BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı TRT Spor'dan şifresiz canlı yayınlanacak. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı takibi haberimizde olacak.

BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LER


Beşiktaş
Mert, Rosier, Necip, Colley, Umut, Amir, Gedson, Salih, Rashica, Rebic, Aboubakar




Dinamo Kiev

Bushchan, Popov, Tymchyk, Syrota, Sydorchuk, Shaparenko, Karavaev, Buyalsky, Dubinchak, Vanat, Voloshyn

Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

236. Avrupa maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 236. kez sahne alacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 235 müsabakada 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 312 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 351 gol gördü.




Beşiktaş Dinamo Kiev maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


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Beşiktaş ilk maçı 3-2 kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

Eksikler

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy karşılaşmada görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Amartey'in forma giyemeyeceği mücadelede Masuaku'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

 

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