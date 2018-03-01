Beşiktaş, bu kez kupada Fenerbahçe karşısında

yarı final ilk maçında Perşembe akşamı'yi konuk edecek.Siyah-beyazlı takım ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak.Karşılamada hakem Fırat Aydınus görev yapacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşcıoğlu gerçekleştirecek.Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Perşembe akşamı yapılacak ilk maç öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti. Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndaki 13 eşleşmede şimdiye dek 20 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.