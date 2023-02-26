Beşiktaş Antalyaspor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunurken, kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Fatih Karagümrük ve Sivasspor'la oynadıkları son 2 maçta 5 puan kaybettiklerinin altını çizen Güneş, "Çok uzun bir aradan sonra resmi maça çıkacağız. İçinde bulunduğumuz acı günlerde futbola odaklanmak kolay değildi ama işimize devam etmek zorundayız. Son iki maçta yaşanan kayıplar hesaplarımızı bozdu. Bizim için bundan sonra her maç final. Yarıştan kopmamak için tüm maçlarımızı kazanmak zorundayız" diye konuştu. İlk olarak 13 Kasım'da Taksim'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, deprem felaketi nedeniyle ikinci kez tehir edilmişti. Statü gereği 13 Kasım tarihi itibariyle tescilli olan futbolcular maçta forma giyebilecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley, Onur Bulut ve Maxim karşılaşmada görev yapamayacak. Antalyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı kaleci Helton, Emrecan, Mampassi, Erdal, Szabo, Doğukan ve Bertuğ da kadroda yer alamayacak.
Beşiktaş'ta Dele Alli kararı!
Ara transfer döneminin hareketlik takımların Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor. Yabancı sol bek gelmesi durumunda bir oyuncunun lisansının askıya alınması ya da sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor. Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedilmeye en yakın isim Dele Alli görünüyor. İngiliz oyuncunun etkisiz performansı teknik heyeti bu düşünceye itti. Dele Alli, Beşiktaş'ta bu sezon 16 maçta 2 gol kaydetti.
Beşiktaş'ın Fabio Borini planı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Borini ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi sezon sonuna kaldı. Karagümrük'e 1.5 milyon euro vermeyi kabul etmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan oyuncuyu gelecek sezon bedava almaya karar verdi. Karagümrük'ün sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki İtalyan golcüye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında imza parasıyla beraber 4 milyon euro ödenecek.
Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!
Transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta harekektlilik devam ediyor... Kadrosuna bir sol bek eklemek isteyen Siyah-Beyazlılar'ın Ligue 1 takımlarından Troyes'da forma giyen 24 yaşındaki Portekizli yıldız Abdou Conte'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Önümüzdeki günlerde Conte için Fransız kulübü ile görüşmelere başlayacak Kara Kartal'da transfer için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Moreirense'den 2.7 milyon Euro'ya Troyes'a transfer olan Conte, sol bekin yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabiliyor. Fransız ekibi ile 2026 yılına kontratı bulunan Portekizli oyuncu bu sezon ligde 12 maça çıkıp 1 gol, 1 asist kaydetti. Bu transfer hamlesi ile 4 maç daha oynaması durumunda 2.2 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Arthur Masuaku'nun da sezonun kalan kısmında yedek kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ta Masuaku yerine Tayfur
Beşiktaş'ta savunma bölgesinde de mecburi değişiklik yaşanacak. Sivas maçında bu sezon 4. sarı kartını gören Kongolu oyuncu Arthur Masuaku, cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Masuaku'nun yerine defansın solunda Tayfur Bingöl'ün görev yapması bekleniyor.
Rachid Ghezzal 11'e dönüyor
Ara transferde takımdan ayrılan Josef De Souza, Weghosrt, Montero ve Emrecan'ın yanı sıra kadroya alınmayacak 5 yeni transfer sonrası, teknik direktör Şenol Güneş'in elinde kısıtlı bir kadro kalacak. Bu süreçte Güneş'i bir nebze rahatlatan olay ise herhangi bir sakatlığın yaşanmaması ve Ghezzal'ın da oynayacak seviyeye gelmesi oldu. Yıldız oyuncusu, bugün ilk 11'de olacak. Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı.
Beşiktaş'ta tüm yük Cenk Tosun'un
Beşiktaş formasıyla son 10 lig maçında 8 gol ve 1 asistle toplamda 9 sayıya katkı yapmayı başaran Cenk Tosun, bugünkü mücadelede de rakip fileleri havalandırmaya devam edip takımına zaferi getirmeye çalışacak. Vincent Aboubakar'ın yokluğunda tüm skor yükünü sırtlanacak olan Cenk'e, kanatlarda forma giyecek isimler de tam destek verecek.
Beşiktaş'tan depremzedeler için destek
Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Beşiktaş'tan depremzedeler için yeni bir destek daha geldi. Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını duyurdu.
Beşiktaş Antalyaspor maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.
Beşiktaş Antalyaspor maçı neden ertelendi?
İlk olarak Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha tehir edilmek zorunda kalınmıştı. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor. Antalyaspor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 11 yenilgi ve 24 puanla 13. sırada bulunuyor.
Eksikler
Statü gereği Beşiktaş'ın o günkü tescil edilen kadrosunda yer almayan Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandreu Maxim ve Omar Colley'in yanı sıra, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku da Antalyaspor karşısında görev yapamayacak. Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Haji Wright, Kudriashov, Shoya Nakajima ve Ufuk Akyol'un yanı sıra cezalı olan Larsson forma giyemeyecek, Öte yandan Antalyaspor'un devre arası transfereleri Erdal Rakip, Leite, Bálint Szabó, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza, talimatlar gereği maçın oynanması gereken asıl tarihte Antalyaspor kadrosunda olmadığı için bu maçta oynama yer alamayacak.
Antalyaspor Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel, Ömer Toprak, Güray Vural, Fernando Martins, Fredy, Ndao, Admir Mehmedi, Ghacha, Sinan
63. kez karşı karşıya
Beşiktaş ile Antalyaspor, ligde daha önce 62 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 41 galibiyet elde ederken Abntalyaspor 8 galibiyet gördü, 13 maç ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 31 maçta Antalyaspor 3 maçı kazanırken Beşiktaş 22 galibiyet elde etti ve 6 maç ise berabere bitti.
3 isim ceza sınırında
Beşiktaş'ta Welinton Souza, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayamayacak.