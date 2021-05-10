Bernd Schuster, 11 yıl sonra Süper Lig'e dönebilir

İspanyol Marca Gazetesi, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster'e Süper Lig'den iki teklif olduğunu yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bernd Schuster, 11 yıl sonra Süper Lig'e dönebilir
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10 Mayıs 2021 21:04
2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev yapan Bernd Schuster, 11 yıl sonra Türkiye'ye geri dönebilir.

İspanyol Marca'nın haberine göre 61 yaşındaki teknik adama Türkiye'den 2 takım ile birlikte Japonya'dan 1 takım teklif götürüldü. Alman hocanın teklif yapan kulüplerden süre istediği ve cevap vermek için acelesi olmadığı kaydedildi.

Son olarak Çin'de Dalian Yifang'da görev alan Schuster, 33 maçta 1.42 puan ortalaması tutturmuş ve 2019 Şubat ayında takımdan ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta 2010-11 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli antrenör, 1.80 puan ortalaması elde etmiş ve 25. hafta sonunda görevden ayrılmıştı.



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