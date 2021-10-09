Berkan Kutlu: "Daha 3 maç var"

A Milli Takımımızda Berkan Kutlu, Norveç maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Berkan Kutlu: 'Daha 3 maç var'
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09 Ekim 2021 00:04
A Milli Takımımızın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçın sonrasında Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

Gruptan çıkabileceklerine inandıklarını söyleyen Berkan, "Talihsiz bir gol yedik. Taraftar da maç da elimizdeydi. Çok iyi oynuyorduk. Şanssız bir gol yedik. Daha 3 maç var. Norveç, Hollanda'yla oynayacak. Hiçbir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.

Kuntz'un analizlerinin tutup tutmadığı sorulan milli oyuncu, "Hoca analizde gösterecek her şeyi. Daha maç yeni bitti. Yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Hocamız gerekeni söyler." dedi.


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