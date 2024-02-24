Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirleri neler?

Berat Kandili, Müslümanlar için manevi bir temizlenme ve ibadet etme fırsatı sunan mübarek bir gecedir. İslam alimleri, bu geceyi değerlendirmek için çeşitli ibadetler önerirler. Bunlardan biri olan zikir ve tesbihler Allah'ı anmanın ve O'na hamd etmenin bir yolu olarak kabul edilir. İşte, bugün idrak edilen Berat Kandili'nde çekebileceğiniz zikir ve tesbihler...

Allah,

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

Allahu ekber,

Elhamdülillâh,

Estağfirullah,

Lâ ilâe illallah,

Sübhànallah,

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Berat Kandilinde "Bin adet Estağfirullah El Azim", "Bin 1 adet ihlas Suresi", "Bin adet La İlahe İllallah", "Bin adet Salavat", "Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil", "Yüz adet Besmele", "129 Adet Ya Latif" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Nafile Namazlar: Berat Gecesi, nafile namazların kılınması için önemli bir fırsattır. Özellikle gece namazı (Tahaccud) kılma geleneği bu geceyi ibadetle geçiren Müslümanlar arasında yaygındır. Ayrıca, gece boyunca kılınacak diğer nafile namazlar da bu geceyi değerlendirmenin bir yolu olabilir.

Kur'an Okumak: Berat Gecesi, Kur'an'ın özel bir şekilde okunmasının ve tilavet edilmesinin tavsiye edildiği bir gecedir. Müslümanlar, bu geceyi Kur'an okuyarak ve anlamaya çalışarak geçirebilirler.

Dua etmek: Berat Gecesi, dua etmenin ve tövbe etmenin önemli olduğu bir gecedir. Müslümanlar, bu gece boyunca Allah'a yönelerek dualar edebilirler. Geçmişteki hatalardan dönme, affa ve mağfirete nail olma niyetiyle samimi dualar edilebilir.

Tesbih Çekmek ve Zikir: Berat Gecesi'nde tesbih çekmek ve zikir yapmak da ibadetler arasındadır. Allah'ın isimlerini anma ve O'na hamd etme, bu mübarek gecede yapılan ibadetlerden biridir.

Hayır İşleri Yapmak: Berat Gecesi, hayır işlerinde bulunmanın ve yardımlaşmanın da önemli olduğu bir gecedir. Sadaka vermek, fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek, bu geceyi manevi bir değerle geçirmenin bir yoludur.

Geceyi İbadetle Geçirmek: Berat Gecesi'ni mümkün olduğunca ibadetle geçirmek, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Uykudan mümkün olduğunca azalmak ve gece boyunca Allah'a yakınlaşma çabası içinde olmak, bu geceyi değerlendirmenin en etkili yollarından biridir.