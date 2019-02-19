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Benfica'nın 19'luk yıldızı için dev yarış!

Avrupa'nın dev takımlarının yarışa girdiği Benfica'nın 19 yaşındaki futbolcusu Joao Felix için Paris Saint-Germain ve Barcelona kesenin ağzını açtı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica'nın 19'luk yıldızı için dev yarış!
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19 Şubat 2019 03:50
Benfica'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix için transfer yarışı sürüyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Juventus, Manchester United ve Real Madrid gibi takımların ilgilendiği Felix için Paris Saint-Germain ve Barcelona bir adım öne geçti.

Sözleşmesinde 120 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Joao Felix için en yüksek teklifi PSG ve Barcelona'nın yaptığı belirtildi.

Ancak Tuttosport'un haberinde; Portekizli yıldızın, idolü olan Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak istediği kaydedildi.

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