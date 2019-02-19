Benfica'nın 19'luk yıldızı için dev yarış!

bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Benfica'nın genç yıldızıiçin transfer yarışı sürüyor.İngiliz basınında yer alan habere göre; Juventus, Manchester United ve Real Madrid gibi takımların ilgilendiği Felix için Paris Saint-Germain ve Barcelona bir adım öne geçti.Sözleşmesinde 120 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Joao Felix için en yüksek teklifi PSG ve Barcelona'nın yaptığı belirtildi.Ancak Tuttosport'un haberinde; Portekizli yıldızın, idolü olan Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak istediği kaydedildi.