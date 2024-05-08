Ben Bu Cihana Sığmazan neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Ben Bu Cihana Sığmazam 66. yeni bölümün ne zaman yayınanacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu senaristliğini ise Gökhan Horzum'un yaptığı dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Bu akşam ATV'de Beşiktaş ve MKE Ankaragücü arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı ekranlara gelecek. Bu nedenden dolayı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayınlanmayacak.

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 66. yeni bölümünün 14 Mayıs 2024 Salı akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Maça Doğru

20:30 Beşiktaş - MKE Ankaragücü

22:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:00 Maraşlı

04:30 Safir

Cezayir yaptığı plan sonucunda Erman'ı ele geçirmeyi başarır. Erman şimdiye kadar yaptığı tüm kötülüklerin hesabını vermek zorundadır. Öte yandan Tura adlı bir bela ortaya çıkar. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Tura'nın amacı Cezayir'den geçmişin intikamını almaktır.

Leyla, bebeğinin cinsiyetini öğrenmenin sevincini ailesiyle paylaşır. Fransa'daki karanlık geçmişi nedeniyle zor durumda olan Arzu, kızı Ada'yı kullanarak Cezayir'den yardım ister. Elif, Arzu'nun oynadığı oyunu açığa çıkarmaya çalışırken kendisini bir oyunun içinde bulacaktır.

Cezayir, Gedikali'nin fabrikasını alan gizemli ismin Tura olduğunu öğrenince harekete geçer. Tura ise Vedat'ı ele geçirerek çoktan hamlesini yapmıştır. Atakan, Cezayir ve Tura'yı bir araya getirir. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin buluşması Tura'nın bir başka sürprizine gebedir.