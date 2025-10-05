Haber Tarihi: 05 Ekim 2025 19:38 - Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 19:38

Bein Sports 1 Canlı İzle: Samsunspor Fenerbahçe bedava izle

Samsunspor Fenerbahçe maçı şifresiz kesintisiz bein Sports linki | Samsunspor Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Samsunspor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Samsunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Samsunspor Fenerbahçe maçı bein Sports izle! Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA




SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

