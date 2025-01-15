Bedia Ener neden öldü? Bedia Ener kimdir?

Türk televizyon ve sinema dünyasının unutulmaz oyuncularından Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayata veda etti. Özellikle "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Neyyir Hanım karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan usta oyuncunun vefatı, sanat camiasında ve hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı. Bedia Ener Öztep'in ölüm haberinin ardından, başarılı sanatçının hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak konusu oldu. Bedia Ener Öztep kimdir, öldü mü, kaç yaşında ve neden öldü? İşte, detaylar.

Usta sanatçının ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı "Hoşçakalın, ben melek oldum…" notuyla paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti.

Çetin Öztep de acı haberin ardından Bedia Ener'i paylaşarak "Aşkım melek oldu" yazdı.

70 yaşındaki Bedia Ener'in ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor. Oğlu henüz bir açıklamada bulunmadı.

Usta oyuncunun ölümünün ardından Melek Baykal, Perihan Savaş gibi isimlerden başsağlığı mesajı de geldi. Rol arkadaşı Güven Hokna da "Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Bedia Ener, 15 Haziran 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına başlamıştır. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna girdi. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı.

Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştır.