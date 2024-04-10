Bayramda AVM'ler açık mı? 10 Nisan bugün bayramın ilk günü AVM'ler açık mı?

Alışveriş Merkezi çalışma saatleri Google'da aranıyor. 2024 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayram tatilinde AVM'lere gidecek olanlar AVM'lerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığını merak ediyor. AVM'ler bayramda açık olacak mı? İşte AVM çalışma saatleri.



BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?



Alışveriş merkezleri, aksi bir karar alınmadığı takdirde bayram boyunca hizmet veriyor. Ancak, AVM'ler bayramın ilk günlerinde daha geç açılabiliyor.



BAYRAMDA İLK GÜNÜ AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?



Ramazan Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak.



Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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