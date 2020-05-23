Bayern'den 18 kulübe para bağışı

Bayern Münih kulübü Bavyera Bölgesel Ligi kulüplerine koronavirüs sebebiyle yaşanan krizde destek olmak amacıyla bağış yapacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Bayern'den 18 kulübe para bağışı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2020 00:40
Bayern Münih kulübü, Bavyera'da bulunan 18 kulübe ve Bavyera bölgesel ligi takımlarına bağış yapılacağını açıkladı.

Koronavirüs arası sebebiyle zor durumda kalan ve kapanmanın eşiğinde olan 18 Bavyera ligi kulübüne 20 bin euro, lig yönetimine ise 100.000 euro bağış yapılacağı Bayern Münih kulübü tarafından açıklandı.

Bayern Münih kulübü Onursal Başkanı Uli Hoeness konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayern'in ne kadar fedakar bir kulüp olduğunu bir kez daha göstermek istedik. Sadece kendimizi düşüneceğimiz bir süreç geçirmiyoruz." diyerek yardım yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için