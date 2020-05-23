Bayern'den 18 kulübe para bağışı

Bayern Münih kulübü, Bavyera'da bulunan 18 kulübe ve Bavyera bölgesel ligi takımlarına bağış yapılacağını açıkladı.Koronavirüs arası sebebiyle zor durumda kalan ve kapanmanın eşiğinde olan 18 Bavyera ligi kulübüne 20 bin euro, lig yönetimine ise 100.000 euro bağış yapılacağı Bayern Münih kulübü tarafından açıklandı.Bayern Münih kulübü Onursal Başkanı Uli Hoeness konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayern'in ne kadar fedakar bir kulüp olduğunu bir kez daha göstermek istedik. Sadece kendimizi düşüneceğimiz bir süreç geçirmiyoruz." diyerek yardım yaptıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.