Basketbolda maçlar 14 salonda oynanacak

Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'nin maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin koltukla en fazla seyirci kapasitesine sahip salon konumunda. Anadolu Efes ile Galatasaray, karşılaşmalarını yeni hizmete giren Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salonda yapacak

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Basketbolda maçlar 14 salonda oynanacak
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03 Ekim 2024 14:14
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları, 14 spor salonunda oynanacak.

Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Anadolu Efes ve Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi'nde

Anadolu Efes ve Galatasaray, bu sezon maçlarını yeni hizmete giren Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

En az kapasitelisi 90. Yıl

Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol'un maçlarını oynayacağı 90. Yıl Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar Salon Kapasite
Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem 16.000
Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik 12.687
Anadolu Efes, Galatasaray Basketbol Gelişim Merkezi 10.000
Türk Telekom Ankara 9.984
Mersinspor Servet Tazegül 6.000
TOFAŞ, Bursaspor Basketbol TOFAŞ 5.750
Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800
Darüşşafaka Lassa Darüşşafaka Ayhan Şahenk 3.509
Manisa Basket Muradiye 3.500
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490
Beşiktaş Fibabanka BJK Fibabanka Spor Kompleksi 2.890
Onvo Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2.500
Aliağa Petkimspor ENKA 2.500
Yalovaspor Basketbol 90. Yıl 2.000
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

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