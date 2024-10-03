Basketbolda maçlar 14 salonda oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları, 14 spor salonunda oynanacak.
Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.
Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada
Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.
Anadolu Efes ve Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi'nde
Anadolu Efes ve Galatasaray, bu sezon maçlarını yeni hizmete giren Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.
Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.
En az kapasitelisi 90. Yıl
Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol'un maçlarını oynayacağı 90. Yıl Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.
Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.
Salonlar ve kapasiteleri
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.
Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.
Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada
Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.
Anadolu Efes ve Galatasaray, Basketbol Gelişim Merkezi'nde
Anadolu Efes ve Galatasaray, bu sezon maçlarını yeni hizmete giren Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.
Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.
En az kapasitelisi 90. Yıl
Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol'un maçlarını oynayacağı 90. Yıl Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.
Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.
Salonlar ve kapasiteleri
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:
|Takımlar
|Salon
|Kapasite
|Bahçeşehir Koleji
|Sinan Erdem
|16.000
|Fenerbahçe Beko
|Ülker Spor ve Etkinlik
|12.687
|Anadolu Efes, Galatasaray
|Basketbol Gelişim Merkezi
|10.000
|Türk Telekom
|Ankara
|9.984
|Mersinspor
|Servet Tazegül
|6.000
|TOFAŞ, Bursaspor Basketbol
|TOFAŞ
|5.750
|Karşıyaka
|Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
|4.800
|Darüşşafaka Lassa
|Darüşşafaka Ayhan Şahenk
|3.509
|Manisa Basket
|Muradiye
|3.500
|Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
|Pamukkale Üniversitesi
|3.490
|Beşiktaş Fibabanka
|BJK Fibabanka Spor Kompleksi
|2.890
|Onvo Büyükçekmece Basketbol
|Gazanfer Bilge
|2.500
|Aliağa Petkimspor
|ENKA
|2.500
|Yalovaspor Basketbol
|90. Yıl
|2.000