Basketbolda maçlar 14 salonda oynanacak

Takımlar Salon Kapasite Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem 16.000 Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik 12.687 Anadolu Efes, Galatasaray Basketbol Gelişim Merkezi 10.000 Türk Telekom Ankara 9.984 Mersinspor Servet Tazegül 6.000 TOFAŞ, Bursaspor Basketbol TOFAŞ 5.750 Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800 Darüşşafaka Lassa Darüşşafaka Ayhan Şahenk 3.509 Manisa Basket Muradiye 3.500 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490 Beşiktaş Fibabanka BJK Fibabanka Spor Kompleksi 2.890 Onvo Büyükçekmece Basketbol Gazanfer Bilge 2.500 Aliağa Petkimspor ENKA 2.500 Yalovaspor Basketbol 90. Yıl 2.000

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu maçları, 14 spor salonunda oynanacak.Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.Anadolu Efes ve Galatasaray, bu sezon maçlarını yeni hizmete giren Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol'un maçlarını oynayacağı 90. Yıl Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.