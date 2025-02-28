Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 27. hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda haftanın programı
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28 Şubat 2025 09:39
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 27. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

28 Şubat Cuma:

18.00 TOFAŞ-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)

20.30 Karşıyaka-Beşiktaş Fibabanka (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

1 Mart Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafak Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Manisa Basket-Mersinspor (Muradiye)

18.00 Türk Telekom-Bursaspor Yörsan (Ankara)

2 Mart Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

20.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 Mart Cumartesi:

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Danilos Pizza (Servet Tazegül)

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

2 Mart Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çimsa ÇBK Mersin (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

1 Mart Cumartesi:

13.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Gaziantep Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Trabzonspor-Esenler Erokspor (Hayri Gür)

16.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-İstanbul Ankaspor (TOBB ETÜ)

17.00 Haremspor-Bandırma Bordo Basketbol (Beylikdüzü)

2 Mart Pazar:

13.00 Finalspor-iLab Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Çağdaş Bodrumspor-OGM Ormanspor (Bodrum)

17.00 Kapaklıspor-Çayırova Belediyesi (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Pizzabulls Co Basket (Kurtdereli)

3 Mart Pazartesi:

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)

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