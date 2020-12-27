BAŞAKŞEHİR'İN HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI

Başakşehir, Süper Lig'de üst üste 6 maç kazanamadığı 2012-2013 sezonunda lige veda etmişti. pic.twitter.com/B6rZ53nDjS



— Sporx (@sporx) December 27, 2020

BAŞAKŞEHİR 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

CEMALİ SERTEL, İLK KEZ LİGDE İLK 11

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.Başakşehir, 27. dakikada Nacer Chadli ile öne geçti. Yusuf Erdoğan, 36. dakikada skoru eşitleyen golü attı.43. dakikada Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyundan ihraç edildi.Başakşehir'de Martin Skrtel, 50. dakikada geriye doğru koşarken acı içinde yerde kaldı ve sakatlandı. Skrtel, ambulansla hastaneye götürüldü.Başakşehir, galibiyet golü için risk alırken ve arka arkaya net fırsatlardan yararlanamazken kalesinde golü gördü. 43. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Kasımpaşa, 85. dakikada Armin Hodzic ile öne geçti. Kasımpaşa, bu gole 90+2. dakikada Edin Visca ile eşitliği sağladı.Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Başakşehir, puanını 16 yaptı. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve puanını 19 yaptı.Başakşehir, bir sonraki lig maçını 2 Ocak 2021 günü Alanyaspor deplasmanında oynayacak. Kasımpaşa ise bir sonraki lig maçını 4 Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye karşı evinde oynayacak.Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligdeki son maçın ilk 11'ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Buruk, geride kalan hafta Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 yenildikleri mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti. Turuncu-lacivertli ekipte cezalı İrfan Can Kahveci ile yedek kulübesine çekilen Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Crivelli'nin yerine, Cemali Sertel, Edin Visca, Giuliano ve Fredrik Gulbrandsen ilk 11'de yer aldı.İstanbul ekibinde, sakatlığı süren Mert Günok ve Junior Caiçara ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da kadroda yer almadı. Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezası kaldırılan Rafael ise ilk 11'de sahaya çıktı.Okan Buruk takımını sahaya, Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Visca, Giuliano, Chadli ve Gulbrandsen ilk 11'iyle sürdü.Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu saha kenarından takımı yönetti.Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cemali Sertel, turuncu-lacivertli forma ile ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde ilk 11'de görev yaptı.Cemali, turuncu-lacivertli ekibin bu sezon ligde Atakaş Hatayspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile oynadığı maçlarda ise sonradan oyuna girmişti.Genç oyuncu, Turgutluspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da ilk 11'de yer almıştı.13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Anıl, uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını attı, Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.45+5. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Aleksic göğsüyle topu yumuşattı ve röveşatasını yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten döndü, boşta kalan topa Visca sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.