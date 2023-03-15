Haber Tarihi: 15 Mart 2023 17:54 - Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 17:54

Başakşehir-Gent maçı canlı izle! ŞifresizBaşakşehir-Gent maçı canlı izle Bein Sports'ta!

Başakşehir-Gent maçı canlı izle! ŞifresizBaşakşehir-Gent maçı canlı izle Bein Sports'ta! Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. 1-1 biten ilk maçın rövanşında Başakşehir kazanmak ve tur atlamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Başakşehir-Gent maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar...

Başakşehir-Gent maçı canlı izle! ŞifresizBaşakşehir-Gent maçı canlı izle Bein Sports'ta!
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Başakşehir-Gent maçı canlı izle! ŞifresizBaşakşehir-Gent maçı canlı izle Bein Sports'ta! Başakşehir-Gent maçı bu akşam canlı olarak yayınlanacak. Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam sahasında Belçika'nın Gent ekibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda 1-1'lik beraberlikle sonuçlandıran Medipol Başakşehir, rövanş maçında avantajı elinde bulunduracak. Peki, Medipol Başakşehir-Gent maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
BAŞAKŞEHİR - GENT MAÇI CANLI İZLE
Başakşehir - Gent maçı 15 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

İLK MAÇ BERABERLİKLE SONUÇLANDI

İki takım arasında Belçika'da oynanan karşılaşma Okaka ve Orban'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Başakşehir'in turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. Normal süre ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde turu geçen tarafı belirlemek için seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bu turu geçen ekip adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yazdıracak.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK

Medipol Başakşehir'de isimleri UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Caner Erkin, Joao Figueiredo ve Shaocong Wu bu akşam oynanacak maçta forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, sakatlığı bulunan Mesut Özil bu maçta takımındaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan bir başka isim Eden Karzev'in durumu ise bugün netlik kazanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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