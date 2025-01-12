Haber Tarihi: 12 Ocak 2025 19:09 -
Güncelleme Tarihi:
12 Ocak 2025 19:09
Baþakþehir Galatasaray maçý canlý izle þifresiz
Baþakþehir Galatasaray maçý þifresiz canlý yayýn izle | Baþakþehir Galatasaray maçýný Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu'dan izlemek yasadýþýdýr. Þifresiz olarak bein Sports'tan canlý izlenebilecek olan Baþakþehir Galatasaray maçýnýn kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Baþakþehir - Galatasaray maçý ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ýþte Baþakþehir - Galatasaray maçý þifresiz izleme detaylarý
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Baþakþehir maçý öncesinde takým ile bir görüþme yaptý. Fenerbahçe ile olan puan farkýna deðinen Buruk, "Ýlk yarýyý bu maçla tamamlýyoruz. Aradaki puan farkýný korumamýz gerekiyor. Çok güzel bir seri yakaladýk ve bunu devam ettirelim. Ligde her maç her puan deðerli. Ýkinci yarý bizi zor bir fikstür bekliyor. Bunun için toplayabildiðimiz kadar puan almalýyýz." sözlerini sarf etti. Kupa maçýnda yaþanan puan kaybý sonrasý Okan Buruk'un sözlerine kulak veren futbolcular, ligdeki maça kupadan daha fazla asýlmalarý gerektiðini kendi içlerinde de konuþtu ve maça olan konsantrasyon arttý.
OKAN BURUK'TAN KEREM DEMÝRBAY'A ÖZEL GÖREV
Galatasaray'da Baþakþehir ile yapýlan kupa maçýnda sakatlanan ve yaklaþýk 3 hafta sahalardan uzak kalacaðý öðrenilen Sara'nýn yokluðunda teknik direktör Okan Buruk'un ilk tercihi Kerem Demirbay olacak. Milliyet'in haberine göre; Buruk'un iyi bir sezon geçirmemesine karþýn Kerem'e güvendiði ve ligde Baþakþehir maçýnda da tecrübeli futbolcuya ilk 11'de þans vereceði belirtildi.
BAÞAKÞEHÝR GALATASARAY MAÇI HAKEMLERÝ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasýnda RAMS Baþakþehir'e konuk olacak. Baþakþehir Fatih Terim Stadý'ndaki karþýlaþma saat 19.00'da baþlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoðlan yönetecek. Karþýlaþmanýn VAR hakemi olarak ise Yaþar Kemal Uðurlu atandý.
BAÞAKÞEHÝR GALATASARAY MAÇI FORM DURUMLARI
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çýkan sarý-kýrmýzýlý ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaþadý. Ligdeki yenilgisiz tek takým olan Galatasaray, topladýðý 47 puanla haftaya zirvede girdi. RAMS Baþakþehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve maðlubiyet yaþayarak 26 puanla 7. sýrada yer aldý. Sarý-kýrmýzýlý ekip, son karþýlaþmasýnda Ziraat Türkiye Kupasý'nda konuk ettiði RAMS Baþakþehir'le 2-2 berabere kaldý.
Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalý orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlýðý sebebiyle oynayamayacak. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasýnda Ýngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sað diz ön çapraz baðýnda kopma meydana gelen Icardi'nin yaný sýra Ziraat Türkiye Kupasý'ndaki RAMS Baþakþehir maçýndan sonra sað diz iç yan baðlarýnda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Gabriel Sara, karþýlaþmada görev alamayacak.
2 MAÇTIR KAYBETMÝYOR
Süper Lig, Türkiye Kupasý ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çýktýðý son 22 maçta maðlup olmadý. Ýyi bir sezon geçiren sarý-kýrmýzýlý ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþýnda Ýsviçre temsilcisi Young Boys karþýsýnda yaþadý. Galatasaray, 27 Aðustos'taki mücadeleden sonra çýktýðý 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldý.
3 ÝSÝM SINIRDA
Galatasaray'da RAMS Baþakþehir maçý öncesi 3 isim sarý kart ceza sýnýrýnda bulunuyor. Sarý-kýrmýzýlý futbolculardan Barýþ Alper Yýlmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcý, sarý kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Atakaþ Hatayspor maçýnda cezalý duruma düþecek.
OSIMHEN DURMUYOR
Galatasaray'ýn Nijeryalý yýldýzý Victor Osimhen, attýðý gollerle sarý-kýrmýzýlý takýmýn galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Sezon baþýnda sürpriz bir þekilde Ýtalya'nýn Napoli takýmýndan kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çýktýðý 16 maçta 13 gol attý. Süper Lig'de 12 karþýlaþmada 10 gol kaydeden 26 yaþýndaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çýktýðý 4 maçta 3 kez fileleri havalandýrdý.
YUNUS AKGÜN 11 GOLE ULAÞTI
Sarý-kýrmýzýlýlarda bu sezon baþarýlý bir performans sergileyen Yunus Akgün, attýðý gollerle takýmýna büyük katký saðlýyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansýný sürdürüyor. Son olarak ligin 18. haftasýndaki Göztepe maçýnda fileleri havalandýran Yunus, Süper Lig'de de 17 maçta 6 gol kaydetti.
DEPLASMANDA KAYIPSIZ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çýktýðý tüm deplasman maçlarýný kazandý. Sarý-kýrmýzýlý ekip, Süper Lig'de konuk olduðu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor'u maðlup etti. Deplasmanda puan kaybý yaþamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliðini de sahasýnda Kasýmpaþa ve ikas Eyüpspor'a karþý yaþadý.
BAÞAKÞEHÝR'DE 5 EKSÝK
Turuncu-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeþitli nedenlerle Galatasaray maçýnda forma giyemeyecek. Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezasý, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlýklarý nedeniyle takýmdaki yerlerini alamayacak.
6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
RAMS Baþakþehir, sahasýnda Galatasaray ile oynadýðý son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Turuncu-lacivertliler, sarý-kýrmýzýlý takýmý aðýrladýðý söz konusu 6 karþýlaþmada 3'er beraberlik ve yenilgi yaþadý. Baþakþehir, iç sahada Galatasaray'a karþý son galibiyetini 18 Kasým 2017'de 5-1'lik skorla almýþtý.
33. RANDEVU
Galatasaray ile RAMS Baþakþehir, Süper Lig'de 33. kez karþý karþýya gelecek. Eski adýyla Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasýyla baþlayan rekabette, geride kalan 32 maçtan 17'sini sarý-kýrmýzýlýlar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandý. 8 karþýlaþma da berabere sonuçlandý. Galatasaray'ýn 56 golüne, RAMS Baþakþehir 37 golle cevap verdi.
BAÞAKÞEHÝR'DEKÝ MAÇLAR
RAMS Baþakþehir'in ev sahipliðinde yapýlan maçlarda Galatasaray'ýn üstünlüðü bulunuyor. Ýki takým arasýnda 11'i Baþakþehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadý'nda yapýlan 16 lig maçýnda sarý-kýrmýzýlýlar 8, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldý. Söz konusu karþýlaþmalarda Galatasaray 25, ev sahibi ekip ise 22 gol attý.
GALATASARAY 9 MAÇTIR KAYBETMÝYOR
Galatasaray, turuncu-lacivertlilerle yaptýðý son 9 Süper Lig maçýnda maðlup olmadý. Rakibiyle yaptýðý son 9 lig karþýlaþmasýnda 6 galibiyet, 3 beraberlik yaþayan sarý-kýrmýzýlý ekip, son 4 maçý da kazanmasýný bildi.
EN FARKLI GALÝBÝYETLER
Galatasaray, RAMS Baþakþehir karþýsýnda ligde en farklý skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarýsýnda deplasmanda oynadýðý maçta 7-0'lýk sonuçla aldý. Baþakþehir ise Galatasaray karþýsýnda ligdeki en farklý galibiyetini, ev sahibi olduðu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takým, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarýnda da 4-0 maðlup etti.