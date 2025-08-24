Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi, sarı-kırmızılı camiada bir numaralı gündem haline gelirken, bu kez yönetimden açıklama geldi.
Suudi Arabistan takımlarından Neom SC'nin kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz, geride kalan hafta idmanlara çıkmadı ve Kayserispor maçı kafilesine dahil edilmedi. Transferinin gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan'dan yüksek maaş elde edecek olan 25 yaşındaki milli futbolcunun Galatasaray'daki geleceği merakla beklenmeye başlandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ajans 1905'e yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'ı satmayacaklarını söyledi.
Abdullah Kavukcu açıklamasında "Barış Alper Yılmaz için 60 Milyon Euro bile verseler satmayı düşünmüyoruz! Bu rakama bile satma garantisi vermiyoruz!" ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan ise "60-70 milyon euro gibi bonservisler istenen bir oyuncu yıllık 2 milyon euro maaş kazanır mı?" şeklindeki sözleriyle milli futbolcunun aldığı rakamın az olduğunu vurguladı.
