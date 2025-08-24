24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
0-029'
24 Ağustos
Everton-Brighton
1-028'
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
0-028'
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Barış Alper Yılmaz için Abdullah Kavukcu'dan açıklama

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuştu.

calendar 24 Ağustos 2025 15:03
Barış Alper Yılmaz için Abdullah Kavukcu'dan açıklama
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi, sarı-kırmızılı camiada bir numaralı gündem haline gelirken, bu kez yönetimden açıklama geldi.

Suudi Arabistan takımlarından Neom SC'nin kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz, geride kalan hafta idmanlara çıkmadı ve Kayserispor maçı kafilesine dahil edilmedi. Transferinin gerçekleşmesi halinde Suudi Arabistan'dan yüksek maaş elde edecek olan 25 yaşındaki milli futbolcunun Galatasaray'daki geleceği merakla beklenmeye başlandı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ajans 1905'e yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'ı satmayacaklarını söyledi.


Abdullah Kavukcu açıklamasında "Barış Alper Yılmaz için 60 Milyon Euro bile verseler satmayı düşünmüyoruz! Bu rakama bile satma garantisi vermiyoruz!" ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan ise "60-70 milyon euro gibi bonservisler istenen bir oyuncu yıllık 2 milyon euro maaş kazanır mı?" şeklindeki sözleriyle milli futbolcunun aldığı rakamın az olduğunu vurguladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
