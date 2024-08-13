Barcelona taraftarından Williams talebi ve cevap!

Barcelona'da bir taraftar, başkan Joan Laporta'ya Nico Williams transferi içimn çağrıda bulundu. Joan Laporta ise, "Kadromuz zaten iyi." yanıtını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona taraftarından Williams talebi ve cevap!
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13 Ağustos 2024 15:43
Barcelona'da transferi gündemde olan Nico Williams için taraftardan talep geldi.

Estadio Olimpico Lluis Companys'te oynanan Monaco maçında loca girişinde Barcelona Başkanı Joan Laporta ile karşılaşan bir taraftar, "Nico Williams ile sözleşme imzala." talebinde bulundu.

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise bu sözlerin ardından "Kadromuz zaten iyi" cevabını verdi.

Barcelona'nın ilgisine rağmen Athletic Bilbao'da kalması beklenen Nico Williams'ın güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

22 yaşındaki futbolcunun Athletic Bilbao ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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