Barbaros Şansal neden gözaltına alındı, tutuklandı mı?

Ünlü modacı Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Barbaros Şansal'ın gözaltına alınmasının ardından, 'Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal neden gözaltına alındı?' soruları aratılmaya başlandı. İşte Barbaros Şansal'ın hayatı ve gözaltına alınma sebebi...



Barbaros Şansal Neden Gözaltına Alındı?



Barbaros Şansal, İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda hakkında çıkarılan yakalama emri çerçevesinde İstanbul Havalimanı'na varışı sırasında gözaltına alındı. Ünlü tasarımcı, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, "Ayağımın tozuyla, iner inmez İzmir 11. Asliye Ceza GBT Yakalama! İstanbul Havalimanı" şeklindeki paylaşımıyla duyurdu.



Şansal, geçmişte de bazı yasal sorunlar yaşamış, 2015 yılında KKTC'ye giriş yaparken Ercan Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanarak bir ay hapis cezası almıştı.



Barbaros Şansal Kimdir?



1957 yılında Ankara'da dünyaya gelen Barbaros Şansal, Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın oğludur. Eğitim hayatına Şişli Özel Dost İlkokulu ve Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu'nda başlayan Şansal, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi ve İstanbul Fenerbahçe Lisesi gibi okullarda eğitim gördü. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde sürdürdü ve eğitimini Londra'da tamamladı.



Barbaros Şansal, modacı kimliğinin ötesinde, LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtlığı ile tanınan bir figürdür. Medyada da aktif olarak yer alan Şansal, Habertürk'te "Toplu İğne" ve Skytürk'te "Çengel İğne" adlı programları sunmuştur. Ayrıca, "3. SINIF HAMUR KAĞIDA MÜREKKEBİ HAYATLAR" isimli bir kitap yazmıştır. Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera'nın kaleme aldığı "Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey" isimli kitabı Türkçeye çevirerek yayınlamıştır. Akademik alanda da etkin olan Şansal, Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi'nde "Moda Tarihi" dersleri vermiştir.





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