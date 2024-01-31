Banyoya Girerken Okunacak Dua Nedir?

Banyoya girerken okunacak dua şudur:



"Bismillahi valhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber."



Bu duanın anlamı şudur:



"Allah'ın adıyla, hamd Allah'adır, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."



Bu dua, banyoya girerken okunması gereken en temel duadır. Ancak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in banyoda okuduğu başka dualar da vardır.



Peygamber Efendimiz (s.a.v.), banyoya girerken şu duayı da okurdu:



"Allahümme inni es'eluke min hayri havzihi ve hayri ma fiha ve e'uzu bike min şerri havzihi ve şerri ma fiha."



Bu duanın anlamı şudur:



"Allah'ım! Bu havuzun ve içindekilerin hayrını senden dilerim ve bu havuzun ve içindekilerin şerrinden sana sığınırım."



Peygamber Efendimiz (s.a.v.), banyodan çıkarken de şu duayı okurdu:



"Elhamdülillahi ala fitratihi'l-islami ve ni'meti'l-islami ve ni'meti'l-ihsani."



Bu duanın anlamı şudur:



"İslam fitratı, İslam nimeti ve ihsanı üzerine hamd olsun."



Banyoya girerken okunacak dua, kişinin temizlik ve arınma niyetini ifade eder. Ayrıca, Allah'a ibadet etme ve O'nun huzuruna çıkmanın bir göstergesidir.



Banyoya girerken okunacak dua, kişinin kendi dilinde de okunabilir. Örneğin, "Bismillah, Allah'ım! Beni temizle, beni arındır, beni günahlardan koru." şeklinde bir dua okunabilir.



Banyoya girerken okunacak dua, kişinin banyodan daha fazla fayda sağlamasına ve Allah'a daha yakın olmasına yardımcı olur.

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