04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Balıkesirspor'a yasak şoku

Balıkesirspor, 3. Lig'deki ilk maçı öncesi büyük bir şok yaşadı. 2019 yılına ait 170 bin Euro'luk eski bir uzlaşma tutanağı nedeniyle transfer yasağı geldi, yeni transferlere kulüp bulmaları için izin verildi. Yönetim, kayıt dışı borçların endişe verici olduğunu açıkladı.

calendar 04 Eylül 2025 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki ilk maçında pazar günü deplasmanda Söke 1970 ile karşılaşacak Balıkesirspor'da yönetim yazılı bir açıklama yaparak kulübe transfer yasağı geldiğini duyurdu.
 
Transferde iddialı bir kadro kuran Balıkesirspor, son dakika yasak şokuyla yeni alınan oyunculara kulüp bulmaları için izin verdi. 
 
Kırmızı-beyazlılar, "Maalesef kurumsal isim sponsorluğu sevincini yaşadığımız imza töreninin olduğu gün transfer yasağı tebligatı ile kulübün geçmiş yönetimlerinden gelen bir dosya karşımıza çıkmıştır. 2019 yılı tarihli toplamı 170 bin Euro'yu bulan, dönemin başkanı Kadir Dağlı tarafından imzalanmış uzlaşma tutanağı gerekçesiyle, dosya 6 yıl gibi uzun bir aradan sonra ortaya çıkmıştır. Transfer yasağı ve tescile engel olan bu uzlaşma tutanağı kulübümüzün muhasebe kayıtlarında borç olarak bulunmamaktadır. Kayıt dışı daha kaç tane uzlaşma tutanağı veya senet olduğu yönetim kurulumuzca bilinmemektedir" ifadelerine yer verdi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
