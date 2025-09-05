05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Balıkesirspor'a büyük müjde!

Borç nedeniyle transfer yasağı alan Balıkesirspor, sıkıntıyı aştı ve oyuncuların lisansını çıkardı.

calendar 05 Eylül 2025 12:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'a büyük müjde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Söke 1970 SK deplasmanında başlayacağı yeni sezona saatleri sayan Balıkesirspor transfer yasağı krizini çözdü.

İddialı bir kadro oluşturduktan sonra 2019 yılından kalıp kulüp kayıtlarında bulunamayan 170 bin Euro tutarındaki borç nedeniyle transfer yasağı alarak lig arifesinde dağılma tehlikesi yaşayan kulüp sıkıntıyı aştı.

Transfer yasağını kaldıran yönetim oyuncuların lisanslarını çıkardı. Takımda yeni transferler Ali Sinan Gayla, Kuban, Mehmet Bağcı, Hasan, Serhat, Bora, Yekta ve Furkan'ın yanı sıra kadroda geçen sezondan kalan isimlerin lisansları alındı. Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki faal takım kadrosunun görselini kulübün sosyal medya sayfalarında paylaşan Balıkesirspor, "Mücadele; Ruhumuzda var. #KuvayiMilliyeŞehriBalıkesir" paylaşımı yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.