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Bafetimbi Gomis'in ardından Mario Balotelli...

Marsilya'da etkileyici bir başlangıç yapan Mario Balotelli, Fransız ekibinin Bafetimbi Gomis özlemini giderdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bafetimbi Gomis'in ardından Mario Balotelli...
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18 Şubat 2019 19:05
Mario Balotelli'nin Marsilya'daki etkileyici başlangıcı, Fransız basınında gündem oldu. Fransız Foot01 sitesi ise Mario Balotelli'yi Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'e benzetti.

Bafetimbi Gomis'in iki sezon önce Marsilya formasıyla 20 gol attığına dikkat çeken Fransız sitesi, Marsilya'nın 'gol atan forvet' özlemini Balotelli ile doldurduğunu belirtti.

''GOMIS GİBİ FORVET ÇIKTI''

Balotelli'nin performansını öven Fransızlar, ''Marsilya, Balotelli'nin gelmesiyle Bafetimbi Gomis gibi bir forvet buldu. Pas düzenini sağlıyor, rakipleri rahatsız ediyor, oyunu açıyor. Balotelli'ye geldiği zaman şüpheyle bakılıyordu ama tüm bu şüpheleri kısa zamanda sildi.'' sözlerini kullandı.

İtalyan golcü, Marsilya'da çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Balotelli, sezonun ilk yarısında Nice takımında forma giyerken hiç gol kaydedememişti.

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