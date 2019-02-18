Bafetimbi Gomis'in ardından Mario Balotelli...

Mario Balotelli'nin Marsilya'daki etkileyici başlangıcı, Fransız basınında gündem oldu. Fransız Foot01 sitesi ise Mario Balotelli'yi Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'e benzetti.
Bafetimbi Gomis'in iki sezon önce Marsilya formasıyla 20 gol attığına dikkat çeken Fransız sitesi, Marsilya'nın 'gol atan forvet' özlemini Balotelli ile doldurduğunu belirtti.
''GOMIS GİBİ FORVET ÇIKTI''
Balotelli'nin performansını öven Fransızlar, ''Marsilya, Balotelli'nin gelmesiyle Bafetimbi Gomis gibi bir forvet buldu. Pas düzenini sağlıyor, rakipleri rahatsız ediyor, oyunu açıyor. Balotelli'ye geldiği zaman şüpheyle bakılıyordu ama tüm bu şüpheleri kısa zamanda sildi.'' sözlerini kullandı.
İtalyan golcü, Marsilya'da çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Balotelli, sezonun ilk yarısında Nice takımında forma giyerken hiç gol kaydedememişti.
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Bafetimbi Gomis'in iki sezon önce Marsilya formasıyla 20 gol attığına dikkat çeken Fransız sitesi, Marsilya'nın 'gol atan forvet' özlemini Balotelli ile doldurduğunu belirtti.
''GOMIS GİBİ FORVET ÇIKTI''
Balotelli'nin performansını öven Fransızlar, ''Marsilya, Balotelli'nin gelmesiyle Bafetimbi Gomis gibi bir forvet buldu. Pas düzenini sağlıyor, rakipleri rahatsız ediyor, oyunu açıyor. Balotelli'ye geldiği zaman şüpheyle bakılıyordu ama tüm bu şüpheleri kısa zamanda sildi.'' sözlerini kullandı.
İtalyan golcü, Marsilya'da çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Balotelli, sezonun ilk yarısında Nice takımında forma giyerken hiç gol kaydedememişti.
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