Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının yeri ve saati açıklandı

Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesinin beklendiği basın toplantısının saati ve yeri belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Aziz Yıldırım'ın basın toplantısının yeri ve saati açıklandı
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22 Haziran 2023 15:42
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın düzenleyeceği basın toplantısının detayları belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın 23 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Beylerbeyi'ndeki Bosphorus Palace Hotel'de basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Yıldırım'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübün olağan mali genel kurulunda yaptığı açıklamalara yanıt vermesi bekleniyor.

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