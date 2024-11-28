AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? | AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Sporseverler, "AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. AZ Alkmaar - Galatasaray maçı şifresiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilecek? Taraftarlar, bu önemli maçın tüm yayın detaylarını ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte AZ Alkmaar - Galatasaray maçı için tarih, saat ve kanal bilgileri ile birlikte tüm detaylar…

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda güçlü rakibi AZ Alkmaar ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için TRT Tabii Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu önemli maç, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.



AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacakZoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit, Parrot.Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.Sakatlıkları devam eden Mauro Icardi ile Kaan Ayhan kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve müsabakada görev yapamayacak Ismail Jakobs'un ise takıma destek amacıyla Hollanda'ya gittiği bildirildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre AZ Alkmaar maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Kadir Subaşı, Berat Luş, Recep Yalın Dilek, Efe Akman, Metehan Baltacı.