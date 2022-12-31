Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 15:42 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 15:42

Ayça Ayşin Turan kimdir, hangi dizide oynadı, kaç yaşında

Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Ayça Ayşin Turan hayatı

Ayça Ayşin Turan kimdir, hangi dizide oynadı, kaç yaşında
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Ayça Ayşin Turan oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Ayça Ayşin Turan'ın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?


Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı.

2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterine hayat verdi. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı.

Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide" rolü ile ekranlarda oldu. 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.
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