Avrupa maçlarının yayıncısı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye yayıncısı beIN SPORTS oldu. 3 sezon boyunca dev maçları futbolseverlere ulaştıracak olan beIN SPORTS'un yıllık 50 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.

19 Ekim 2018 17:07
Avrupa maçlarının yayıncısı belli oldu!
Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın krizi çözüldü. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç yayın haklarını beIN SPORTS satın aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayını için beIN SPORTS'un yıllık 50 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.

Ülkemizi bu sezon Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor ise UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyordu.

Gelecek hafta temsilcilerimizin oynayacağı maçlar beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

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