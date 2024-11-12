Avrupa'da şaşkınlık: "Sanchez değil Ronaldinho"

Galatasaray'ın 25'lik Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in Samsun maçında attığı Zidane çalımı ve röveşatası için Avrupa basını, "Sanchez değil, sanki Ronaldinho. Puskas ödülünü alacaktı" yorumunu yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Avrupa'da şaşkınlık: 'Sanchez değil Ronaldinho'
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12 Kasım 2024 10:57
Galatasaray'ın başarılı Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in Süper Lig'deki Samsunspor maçında attığı 'Zidane çalımı' ve arkasından yaptığı röveşata, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

25 yaşındaki savunmacının ileri uçta yaptığı hareketler için, "Sanchez değil, sanki Ronaldinho. Bu hareketler olumlu sonuçlansaydı, Kolombiyalı neredeyse Puskas ödülünü alacaktı" yorumları yapıldı.

Sanchez'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitiyor. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

Galatasaray, Davinson Sanchez'i 2023 yılının Eylül ayında Tottenham'dan transfer etmişti. SarıKırmızılılar, İngiliz ekibine 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kolombiyalı savunmacı bu sezon 12 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 
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