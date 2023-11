AUZEF sınav sonuçlar açıklandı mı? AUZEF vize sınav sonuç

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim eğitimi alan öğrenciler, AUZEF sınavlarının sona ermesiyle birlikte sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2023 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?2023-2024 eğitim-öğretim yılı AUZEF güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde tamamlandı.AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.Buna göre; AUZEF sınav sonuçlarının kasım ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır.MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir." denildi.İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 11-12 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Not ortalamasına %70 etki edecek final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Dönem içerisinde yapılan sınavlarda gerekli başarı puanını yakalayamayan öğrenciler için ise telafi sınavları organize edilecek. Yayınlanan takvimde yarıyıl sonu telafi sınavlarının 3-4 Şubat tarihinde yapılacağı bilgisi paylaşıldı. AUZEF bahar dönemi sınav takvimi henüz açıklanmadı.Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)