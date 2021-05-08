Atiba: "Başımızı öne eğmeyeceğiz!"

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atiba: 'Başımızı öne eğmeyeceğiz!'
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08 Mayıs 2021 23:14
Beşiktaşlı futbolcu Atiba, Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

4 puan kazanmaları halinde şampiyon olacaklarına dikkat çeken orta saha oyuncusu, "Sezonun sonu yaklaşıyor. Böylesi büyük bir maçta 3 puan almak istedik ama ne yazık ki başaramadık. Zaman zaman iyi oynadık ama bunu genele yayamadık. 3 puana inanmıştık ama yapamadık. Oynanmamış 2 maç var ve 4 puan bizi şampiyon yapar." dedi.

Hemen reaksiyon vereceklerini söyleyen Kanadalı futbolcu, "Daha önce de mağlubiyetler aldık ama hemen reaksiyon verdik. Biz başımızı eğmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Salı günü maçımız var. Bu maçı burada bırakacağız. Salı günü galibiyetlere devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili konuşan Atiba, "Hakem o anda o kararı verdi. Benim faul yaptığımı söyledi. Rakibim kolay düştü. Hakem kararı bu şekilde. Tekrarı henüz izlemedim. İlk yarı biterken olması kötü oldu. Bu maçı unutuyoruz artık. Bir sonraki maça iyi hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

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