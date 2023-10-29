Haber Tarihi: 29 Ekim 2023 12:59 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 12:59

Atatürk kaç dil biliyordu? Atatürk kaç kitap okudu? Atatürk'ün yazdığı kitaplar

Atatürk kaç dil biliyordu ve kaç kitap okudu birçok kişi tarafından araştırılan konulardan biridir. Özellikle tarihe ilgi duyan kişiler ve öğrenciler tarafından Atatürk'ün bildiği diller araştırılan konular arasındadır. Atatürk kaç dil biliyordu ve kaç kitap okudu araştırarak bu bilgileri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Atatürk kaç dil biliyordu ve kaç kitap okudu? Atatürk'ün yazdığı kitaplar nelerdir tüm detayları ile derledik.

Atatürk kaç dil biliyordu? Atatürk kaç kitap okudu? Atatürk'ün yazdığı kitaplar
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Atatürk, net olmamakla beraber ana dili olan Türkçe dışında Arapça, Almanca, Fransızca, Farsça, Bulgarca, İngilizce ve Rusça dillerini biliyordu. Bu konu hakkında çok fazla bilgi olmasa da gittiği okullar ve aldığı dersler göz önüne alınarak bir araştırma yapıldığında bu dilleri biliyor olduğu ortaya çıkmaktadır.
Atatürk Kaç Dil Biliyordu ve Kaç Kitap Okudu?

Atatürk'ün okuduğu okullardan ve almış olduğu derslerden dolayı Rusça, İngilizce, Fransızca, Farsça, Bulgarca, Almanca ve Arapça bildiği tespit edilmiştir. Bu konuda net bir bilgi olmasa da Atatürk'ün ana dili olan Türkçe dışında bu diller ile birlikte 7 dil daha bildiği düşünülmektedir. Aynı zamanda Atatürk'ün 57 senelik yaşamı boyunca toplamda 3937 kitap okuduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Atatürk'ün Yazdığı Kitaplar Neler?

Atatürk yaşamının her alanında kitapları ve okumayı oldukça sevmiştir. Okuma sevgisinin kendisine büyük bir bilgi birikimi sağladığını savunan Atatürk yaşamına 12 kitap yazmayı da sığdırmıştır. Yazdığı kitaplar insanlara yol göstericiliği ve güncelliği ile her zaman faydalı olmuştur ve faydalı olmaya da devam etmektedir. Atatürk'ün yazdığı kitaplar şu şekildedir:

Nutuk (1927)

Geometri (1937)

Güneş-Dil Teorisi


Zabit ve Kumandan ile hasbihal

Cumalı Ordugahı

Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe

Sivas Kongresi Günleri

Arı Burnu Muharebeleri Raporu

Hatıra Notları 1916

Belgelerle Bursa Nutku

Bağımsızlık Benim Karakterimdir

Eshişehir-İzmit Konuşmaları

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