Atatürk kaç dil biliyordu? Atatürk kaç kitap okudu? Atatürk'ün yazdığı kitaplar

Atatürk, net olmamakla beraber ana dili olan Türkçe dışında Arapça, Almanca, Fransızca, Farsça, Bulgarca, İngilizce ve Rusça dillerini biliyordu. Bu konu hakkında çok fazla bilgi olmasa da gittiği okullar ve aldığı dersler göz önüne alınarak bir araştırma yapıldığında bu dilleri biliyor olduğu ortaya çıkmaktadır.Atatürk'ün okuduğu okullardan ve almış olduğu derslerden dolayı Rusça, İngilizce, Fransızca, Farsça, Bulgarca, Almanca ve Arapça bildiği tespit edilmiştir. Bu konuda net bir bilgi olmasa da Atatürk'ün ana dili olan Türkçe dışında bu diller ile birlikte 7 dil daha bildiği düşünülmektedir. Aynı zamanda Atatürk'ün 57 senelik yaşamı boyunca toplamda 3937 kitap okuduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.Atatürk yaşamının her alanında kitapları ve okumayı oldukça sevmiştir. Okuma sevgisinin kendisine büyük bir bilgi birikimi sağladığını savunan Atatürk yaşamına 12 kitap yazmayı da sığdırmıştır. Yazdığı kitaplar insanlara yol göstericiliği ve güncelliği ile her zaman faydalı olmuştur ve faydalı olmaya da devam etmektedir. Atatürk'ün yazdığı kitaplar şu şekildedir:Nutuk (1927)Geometri (1937)Güneş-Dil TeorisiZabit ve Kumandan ile hasbihalCumalı OrdugahıAnafartalar Muharebatına Ait TarihçeSivas Kongresi GünleriArı Burnu Muharebeleri RaporuHatıra Notları 1916Belgelerle Bursa NutkuBağımsızlık Benim KarakterimdirEshişehir-İzmit Konuşmaları