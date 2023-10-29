Atatürk filmi ne zaman, saat kaçta? Fox Tv Atatürk filmi nerede yayınlanacak? İşte 29 Ekim Atatürk filmi vizyon tarihi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tüm heyecanıyla başladı. Bu özel günde televizyonlarda da birbiriden anlamlı yapımlar yayınlanacak ve bunlardan biri de vatandaşların uzun bir süredir merakla beklediği Atatürk filmi olacak. Başrolünde ünlü oyuncu Aras Bulut İyinemli'nin yer aldığı filmin yayın saati, oyuncuları ve konusu ile ilgili tüm bilgileri derledik...29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda FOX ekranlarında TV'ye özel yayınının hemen ardından iki film olarak 3 Kasım'da ve 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek yapım, 2024 yazında bu kez her iki filmiyle FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak.Film bu akşam saat 21:00'de yayınlanacak.Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu ve iki film olarak televizyonda ve sinemalarda yayınlanacak 'Atatürk'ün yapımını Lanistar Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu üstleniyor.Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal AtatürkSongül Öden - Zübeyde HanımMehmet Günsür - Ali Rıza EfendiSarp Akkaya - Enver PaşaBerk Cankat - Ali Fuat CebesoyEsra Bilgiç - Madam CorinneSahra Şaş - Makbule AtadanBertan Asllani - Ali Fethi OkyarBeran Kotan - Ömer NaciHamdi AlkanDarko Perić - Stiliyan KovaçevPredrag Bjelac - Otto Liman von SandersEmre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğuFilm oyuncularından İynemli'nin yanı sıra Songül Özden, Mehmet Günsür, Sarp Akkaya, Berk Cihat ve Esra Bilgiç ile yönetmen Mehmet Ada Öztekin, senarist Necati Şahin ve yapımcılar Saner Ayar ile Hakan Karamahmutoğlu'nun katıldığı galaya basın ve sinema camiasından isimler davet edildi.Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başrol oyuncusu İynemli, film setinde yaşadıklarını anlattı.İynemli, sette en çok Çanakkale Savaşı sahnesinde zorlandığını kaydederek "O sahneyi çekmeden önce ben 15 dakika kendime gelemedim. Bu sanırım ikinci filme denk gelecek. Orada göreceksiniz." yorumunu yaptı.Yapımcı Ayar, Atatürk 1881-1919'un dizi olarak planlanıp filme dönüştürülme sürecini basın mensuplarına aktardı.Dijital film ve dizi platformu Disney Plus'ta tek sezon halinde yayımlanması planlanan ve sonra kısaltılarak filme dönüştürülen "Atatürk 1881-1919", ilk olarak 29 Ekim'de FOX Televizyonunda küçük bir kısmı gösterilerek seyirci karşısına çıkacak.Daha sonra filmin ilk bölümü 3 Kasım'da, ikinci bölümü ise 5 Ocak 2024'te vizyona girecek.