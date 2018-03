Aslışah Alkoçlar kimdir? Aslışah Alkoçlar, Travis Fimmel ile sevgili mi?

Viking'in eski başrol oyuncusu Travis Fimmel ile sevgili olduğu iddiasıyla bir kez daha gelen Aslışah Alkoçlar'ın bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki KAslışah Alkoçlar, Travis Fimmel ile sevgili mi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, tatil için Bali'ye gitmişti. Vikings dizisinde Kral Ragnar rolüyle ünü dünyayı aşan yakışıklı aktör Travis Fimmel ile tanıştığı iddia ediliyor.İddialar arasında Aslışah Alkoçlar ve Travis Fimmel birbirlerini yakından tanımak için Bali tatilini uzattıkları yönünde. Aslışah Alkoçlar magazin dünyasında bir çok isim ile anıldı.Aslışah Alkoçlar; Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar çiftinin kızlarıdır. 1969 doğumlu Gülşah Soydan Alkoçlar, Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Hülya Koçyiğit ve eski milli futbolcu Selim Soydan'ın çocuklarıdır. Otel işletmecisi Ender Alkoçlar ile evlendikten sonra Gülşah Alkoçlar soyadını almıştır. 18 yaşında bir otel sahibesi olarak turizm işine girmiş, hayatı yolculuklarla geçmiştir. Sosyetenin en ünlü turizmcilerinden olmuştur.Gülşah Soydan ve Ender Alkoçlar evliliğinin meyvesi, ikilinin küçük kızlarıdır. Ablası ise Neslişah Alkoçlar'dır. Hülya Koçyiğit'in torunudur. 1993 doğumludur. 15-16 yaşlarında kar kayağı sporunda milli sporcu olmuştur. Annesi hem de babası sosyetenin gözbebeği turizmciler olması sebebiyle tatil yerlerinde sıkça görüntülenen Alkoçlar, böylelikle medyatik bir isim haline gelmiştir.15 Temmuz 1979, Avusturalya doğumlu olan Travis Fimmel 37 yaşında ve merak edenler için Yengeç burcu, yani oldukça duygusal ve romantik bir erkek, ayrıca dikkat çekmeyi, ilgi görmeyi ve güzel kadınları seviyor. Eski bir model olduğunu ve modellik zamanında da pek popüler olduğunu belirtelim.Travis Fimmel, Vikingler filmindeki rol arkadaşları Aliyssa Sutherland ve Katheryn Winnick ileKeşfedilmesi ise, klasik peri masalı hikayelerine benziyor. 17 yaşına kadar ailesiyle birlikte sıradan bir hayat sürdükten sonra, üniversite eğitimi için Melbourne'e taşınır. Spora ve vücut geliştirmeye meraklı olduğundan spor salonuna gitmektedir, orada ünlü bir model ajansının ortaklarından birinin dikkatini çeker ve Los Angeles'ta modellik teklifi alır. Kaynak: Travis Fimmel Kimdir | Aslışah Alkoçlar Travis Fimmel'e Aşık Olduğunu AçıkladıTravis Fimmel, ayağına kadar gelen bu şansı geri çevirmez ve kabul eder. Modellik kariyerinin ilk yılında ise Calvin Klein'ın erkek iç çamaşırı modeli olarak büyük bir başarıya imza atar ve modellik camiasında oldukça popüler hale gelir. 2002 yılında ise, People dergisi tarafından "En Seksi Bekar Erkek" seçilerek aynı zamanda kadınların kalbinde de popüler olur. Ama ilginç bir şekilde mütevazı ve kendi halinde biridir, gazetecilere özel hayatı hakkında konuşmayı sevmez. Fırsat buldukça Avusturalya'ya gider kriket takımıyla ilgilenir, tüm Avusturalya'lı oyuncular gibi o da Hollywood'un cazibesine kendisini tam zamanlı kaptırmaz, bir tarafı hep normal insanlar gibidir, kendi halinde bir hayat yaşama peşindedir..Kendisine film teklifleri de yağmaya başlayınca Travis Fimmel, baştan savma bir şekilde sadece para için bu teklifleri kabul etmek istemez, önce iyi bir oyuncu olmaya karar verir. Hatta sırf bu yüzden kendisine Sex and the city filminden gelen teklifi geri çevirir ve sadece yetenekli oyuncu adaylarını yetiştiren oyuncu koçu Ivana Chubbuck'ın atölyesine girmeye hak kazanır, sonrasında oyunculuk dersleri almaya başlar. Bu eğitimin, kendisine ne kadar faydalı olduğunu zaten görüyoruz ama özellikle belirtelim ki; Vikingler dizisindeki oyunculuğu ile Travis Fimmel, yılların deneyimli oyuncularına parmak ısırtacak kadar iyiydi ve her sahnesiyle aklımıza kazındı.İlk olarak, 2003 yılında Tarzan filminde oynayarak film dünyasına adımını atan Travis Fimmel, daha ilk filminde başrol oynama lüksüne sahip sayılı oyuncular arasına girmiştir. Kaynak: Travis Fimmel Kimdir | Aslışah Alkoçlar Travis Fimmel'e Aşık Olduğunu Açıkladı