Ashwagandha Türkiye'de Neden Yasak?  

Ashwagandha'nın Türkiye'de yasaklanmasının temel nedenleri, bitkinin içerdiği bazı bileşenlerin potansiyel riskleri ve yan etkileridir. Türkiye'deki sağlık otoriteleri, ashwagandha'nın uzun süreli ve kontrolsüz kullanımının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapmıştır. Özellikle, karaciğer fonksiyonları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ve bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği belirtilmektedir.



Türkiye'de ashwagandha, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı bir gıda takviyesi değildir. Bu nedenle, gıda takviyesi olarak satışı ve ithalatı yasaktır.