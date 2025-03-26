Haber Tarihi: 26 Mart 2025 19:38 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 19:38

Ashwagandha Türkiye'de Neden Yasak?

Ashwagandha, son yıllarda popülerliği artan ve birçok faydası olduğu iddia edilen bir bitkisel takviye. Ancak, Türkiye'de ashwagandha'nın satışı ve kullanımı bazı kısıtlamalara tabi tutulmuştur. Peki, ashwagandha Türkiye'de neden yasak?

Ashwagandha Türkiye'de Neden Yasak?
Abone Ol
Ashwagandha'nın Türkiye'de yasaklanmasının temel nedenleri, bitkinin içerdiği bazı bileşenlerin potansiyel riskleri ve yan etkileridir. Türkiye'deki sağlık otoriteleri, ashwagandha'nın uzun süreli ve kontrolsüz kullanımının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılar yapmıştır. Özellikle, karaciğer fonksiyonları üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ve bazı ilaçlarla etkileşime girebileceği belirtilmektedir.

Ashwagandha Türkiye'de Neden Yasak?  

Türkiye'de ashwagandha, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı bir gıda takviyesi değildir. Bu nedenle, gıda takviyesi olarak satışı ve ithalatı yasaktır. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Gençlerbirliği'nde Etebo, 2 ay sonra döndü Spor Toto 1. Lig Gençlerbirliği'nde Etebo, 2 ay sonra döndü
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
Ashwagandha Türkiye'de Neden Yasak? Gündem Ashwagandha Türkiye'de Neden Yasak?
Tesbih Namazı Cemaatle Kılınır mı? Tesbih Namazı Kılınışı Gündem Tesbih Namazı Cemaatle Kılınır mı? Tesbih Namazı Kılınışı
Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek! Galatasaray Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
Real Madrid'de Florentino Perez'den dev prim Real Madrid Real Madrid'de Florentino Perez'den dev prim
TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu TFF 3. Lig TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu
TFF 2. Lig'deki puan durumu ve sonuçlar TFF 2. Lig TFF 2. Lig'deki puan durumu ve sonuçlar
Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: 'Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!' Beşiktaş Beşiktaş'tan Yasin Kol tepkisi: "Yabancı dil bilmeyeni gönderdiniz!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kostic transferinde Fenerbahçe'ye 'eski aşk' engeli!
2
TFF'de istifa kararı!
3
Joao Felix'ten Galatasaray'a yeşil ışık!
4
Fenerbahçe'de 2 yıldıza 7 büyük teklif!
5
Fenerbahçe'den Maximin'e af!
6
Para hazır, karar Osimhen'in!
7
Manchester United'da Altay Bayındır kararı!

SON HABERLER