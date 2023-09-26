Artem Milevskyi hastaneye kaldırıldı

Kısa bir süre Gaziantepspor'da da oynayan Ukraynalı eski Milli futbolcu Artem Milevskiy alkol problemleri nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Artem Milevskyi hastaneye kaldırıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2023 01:52
Bir dönem Gaziantepspor'da da oynayan Ukraynalı eski Milli oyuncu Artem Milevskyi hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna basınının haberlerine göre futbol oynadığı dönemlerden bu yana yaşadığı alkol problemi nedeniyle yıldız oyuncunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaklaşık 5 gündür hastanede olan Milevskyi'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların 38 yaşındaki eski Milli oyuncuyu sağlığına kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

2021 yılında futbolu bırakan Milevskyi, Gaziantepspor'a 2013 yılında transfer olarak yarım sezon forma giymişti.

Milevskyi Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asist üretip 115 dakika sahada kalmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery