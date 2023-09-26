Bir dönem Gaziantepspor'da da oynayan Ukraynalı eski Milli oyuncu Artem Milevskyi hastaneye kaldırıldı.



Ukrayna basınının haberlerine göre futbol oynadığı dönemlerden bu yana yaşadığı alkol problemi nedeniyle yıldız oyuncunun hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaklaşık 5 gündür hastanede olan Milevskyi'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve doktorların 38 yaşındaki eski Milli oyuncuyu sağlığına kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.



2021 yılında futbolu bırakan Milevskyi, Gaziantepspor'a 2013 yılında transfer olarak yarım sezon forma giymişti.



Milevskyi Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asist üretip 115 dakika sahada kalmıştı.



