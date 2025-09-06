İngiltere Premier Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Arsenal'e, Liverpool maçında sakatlık yaşayan William Saliba'dan kötü haber geldi.
L'Equipe'in haberine göre, Premier Lig'in 3. hafta karşılaşması olan Liverpool maçının 5. dakikasında sakatlanan Fransız stoper, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
24 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Cristhian Mosquera'ya bırakmıştı.
Arsenal'e kötü haber: William Saliba
Arsenal'in Fransız stoperi William Saliba, Premier Lig'in 3. haftasında oynanan Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
