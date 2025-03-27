Bayram tatilinde noterler açık mı sorusu, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, bayramdan sonraki 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinin idari izin kapsamına alındığını böylece Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Açıklamanın ardından, Ramazan Bayramı tatili noterlerin çalışma durumuna gözler çevrildi. 2025 yılı takvimine göre Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ev, araba alış satışı ile resmi belge onaylama işlemlerini bayram sonrasına erteleyen vatandaşlar, noterlerin 9 gün tatil olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki, 2 Nisan Çarşamba-4 Nisan Cuma Ramazan Bayramı tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? Noterler kaç gün tatil yapacaklar? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.



Arefe Günü Noterler Açık Mı? 2025





Noterler kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun'da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine tabidir.

Ramazan Bayramı resmi tatili 30 Mart Pazar (yarım gün arefe) ile 1 Nisan Salı arasında olacak. Noterler resmi tatillerde kapalı olup, bu tarihlerde nöbetçi noterler hizmet vermektedir.