Haber Tarihi: 27 Mart 2025 13:18 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 13:18

Arefe Günü Noterler Açık Mı? 2025

30 Mart Pazar (yarım gün arefe) günü Arefe Günü. Bu tarihte noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, arefe günü noter açık mı?

Arefe Günü Noterler Açık Mı? 2025
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Bayram tatilinde noterler açık mı sorusu, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, bayramdan sonraki 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günlerinin idari izin kapsamına alındığını böylece Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Açıklamanın ardından, Ramazan Bayramı tatili noterlerin çalışma durumuna gözler çevrildi. 2025 yılı takvimine göre Ramazan Bayramı bu sene 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Ev, araba alış satışı ile resmi belge onaylama işlemlerini bayram sonrasına erteleyen vatandaşlar, noterlerin 9 gün tatil olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki, 2 Nisan Çarşamba-4 Nisan Cuma Ramazan Bayramı tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? Noterler kaç gün tatil yapacaklar? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Arefe Günü Noterler Açık Mı? 2025

Noterler kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun'da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine tabidir.

Ramazan Bayramı resmi tatili 30 Mart Pazar (yarım gün arefe) ile 1 Nisan Salı arasında olacak. Noterler resmi tatillerde kapalı olup, bu tarihlerde nöbetçi noterler hizmet vermektedir.

Ancak bazı noterler öğleden önce de kapalı olabilir. Bu nedenle, işlem yapmak istediğiniz notere gitmeden önce telefonla arayarak teyit etmeniz tavsiye edilir.

Arefe günü noterlerde yapılabilecek bazı işlemler şunlardır:

Vekaletname

Satış sözleşmesi

Tapu devri

Miras işlemleri

Noter tasdikli tercüme

Arefe günü noterlerde yoğunluk yaşanması muhtemeldir. Bu nedenle, işlemlerinizi önceden planlamanız ve randevu almanız tavsiye edilir.

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